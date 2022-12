Van der Poel vant stjernemøte i Belgia foran rivalene

Det nederlandske sykkelfenomenet Mathieu van der Poel viste stjerneduoen Wout Van Aert og Tom Pidcock ryggen i verdenscupen i sykkelcross 2. juledag.

PALLEN: Nederlandske Mathieu van der Poel (i midten) var best i Belgia 2. juledag, foran belgiske Wout van Aert (t.v.) og britiske Tom Pidcock (t.h.).

De tre stjernene møttes til en ny tøff «fight» seg imellom i belgiske Gavere.

Van der Poel rykket fra Van Aert og Pidcock, og med to runder igjen å sykle hadde han 15 sekunder ledelse.

Da så seierskampen ut til å være avgjort, men det ble likevel en viss spenning. Van Aert og Pidcock nærmet seg, og var kun få sekunder bak nederlenderen på det nærmeste.

Van der Poel hadde likevel et ekstra gir og distanserte stjerne-konkurrentene for godt i avslutningen. I mål hadde han 27 sekunder ned til Van Aert og ytterligere nesten et halvminutt til Pidcock.

– I dag ville jeg bare vinne. Som jeg sa etter annenplassen sist, var jeg egentlig ikke fornøyd. Jeg var fast bestemt på å gjøre et godt resultat i dag, sa vinneren etter seieren.

Det var van der Poels tredje verdenscupseier denne sesongen.