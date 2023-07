Varsler flere overtidsminutter i Premier League – vil bekjempe drøying av tid

Nye retningslinjer for de engelske toppdommerne skal bidra til å øke effektiv spilletid. Det vil blant annet bety langt flere tilleggsminutter.

Regjerende Premier League-mester Manchester City kan fort ende med langt flere kampminutter kommende sesong. Vis mer

Hver gang det blir et avbrudd i spillet, eksempelvis ved scoringer, skader eller bytter, skal kamplederen spesifisere overfor fjerdedommer hvor lenge oppholdene varer, skriver Sky Sports.

En hoveddommer har sagt til kanalen at det fra kommende sesong «vil være en sjeldenhet hvis en Premier League-kamp varer mindre enn 100 minutter».

Endringene kommer som følge av at dommerne er blitt betydelig mer bekymret for antallet minutter ballen er i spill i løpet av en kamp. Ifølge Sky Sports hadde ingen av engelsk fotballs fire øverste divisjoner effektiv spilletid på mer enn 55 minutter i snitt sist sesong.

I herrenes fotball-VM i Qatar i desember var tilleggstid på opp mot ti minutter et vanlig skue. Sånn har det også vært i det pågående VM-sluttspillet for kvinner i Australia og New Zealand.