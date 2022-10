Sannsynlig med drastisk endring i RBK

22 minutter siden

RBK-topper: Karen Espelund, Cecilie Gotaas Johnsen (i midten) og Ørjan Engen i Rosenborg-styret på Lerkendal tidligere denne sesongen.

KOMMENTAR: Rosenborg styrer mot medalje, men mangler penger til å forsterke laget. Hva gjør klubben om europaspill ryker også neste år?

Kjetil Rekdals RBK er definitivt inne i en god stim. Med Bodø/Glimts brakseier over Vålerenga er det i realiteten kun fire lag som kjemper om de tre øverste tabellplasseringene.

Rosenborg møter Molde kommende helg, på et best mulig tidspunkt rett etter at romsdalingene har sikret seriegullet.