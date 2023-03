Se oversikten: Ydmykelsen av United var svært uvanlig

Liverpool knuste Manchester United i helgen. Hvor vanlig er det egentlig å vinne med bøttevis av mål i verdens tøffeste fotballiga?

Mohamed Salah feirer nok et mål i søndagens nedsabling av Manchester United på Anfield.

06.03.2023 18:15

Gakpo. Núñez. Gakpo. Salah. Núñez. Salah. Firmino. Sju grunner til jubel. Sju grunner til fortvilelse.

I løpet av snaue 45 minutter ble søndag en fantastisk dag for Liverpool-supportere og et altoppslukende mareritt for United-fansen.

Da dommeren blåste av derbyet mellom storbyene i det nordvestlige England, sto det 7–0 til Liverpool på Anfield. Det er den største seieren noensinne i den intense rivaliseringen mellom de to gigantklubbene.

Det hører til sjeldenhetene at Premier League-kamper vinnes med sju eller flere mål. Ser vi bort fra inneværende sesong, har det bare skjedd 20 ganger siden ligaen startet i 1992/93.

I åtte av disse kampene har hjemmelaget vunnet med sju mål uten at gjestene har fått én eneste nettkjenning:

Blackburn Rovers 7–0 Nottingham Forest (1995)

Manchester United 7–0 Barnsley (1997)

Arsenal 7–0 Everton (2005)

Arsenal 7–0 Middlesbrough (2006)

Chelsea 7–0 Stoke (2010)

Manchester City 7–0 Norwich (2013)

Chelsea 7–0 Norwich (2021)

Manchester City 7–0 Leeds (2021)

Les også Ydmykelser blir knapt større enn dette

Det er enda sjeldnere at bortelaget vinner 0–7. Det har bare skjedd én gang, da Liverpool knuste Crystal Palace på Selhurst Park i 2020.