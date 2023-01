Utøverkomiteen: Beklager håndteringen av Russland-saken

Utøverkomiteen mener Astrid Uhrenholdt Jacobsen ikke har gjort noe galt i håndteringen av Russland-saken.

28.01.2023 15:24 Oppdatert 28.01.2023 15:51

Komiteen beklager overfor sine medlemmer håndteringen av saken om utestengelse av russiske og belarusiske utøvere, melder NTB.

– Burde utført et mer systematisk kartleggingsarbeid, skriver komiteen i en pressemelding.

De melder videre:

– Basert på de siste dagers diskusjoner og medieoppslag ønsker utøverkomiteen å komme med en beklagelse.

Den tidligere landslagsløperen i langrenn har vært gjenstand for kraftig debatt siden NRK torsdag ettermiddag hevdet at Jacobsen hadde tatt til orde for at Russland skulle få gjøre retur til internasjonale konkurranser.

– Utøverkomiteen ble bedt om å delta i en pågående internasjonal konsultasjonsprosess om idrettsdeltakelse sett i lys av situasjonen i Ukraina og alle sanksjoner og anbefalinger som ligger fast, skriver komiteen.

De mener Jacobsen ikke har gjort noe galt.

– Det er viktig å presisere at leder aldri har formidlet at det forelå noe vedtak i den norske utøverkomiteen, slik at leders bidrag i konsultasjonsprosessen var av overordnet prinsipiell karakter uten å forskuttere noen løsning.

Jacobsen sa dette i et intervju med VG fredag:

– Jeg føler jeg har vært en del av en sonderingsprosess der man diskuterer om bevegelsen er i stand til å oppfylle sin misjon. Slik jeg opplevde dette, så har vi holdt det til å diskutere det. Så er det bred enighet fra utøvernivået i hele verden at den misjonen er en viktig del av internasjonal idrett. Det er et premiss for å fortsette å sondere. IOC tar konklusjonene.

Fakta Dette er saken Det hele startet med en NRK-sak torsdag kveld. Kilder til NRK påsto at lederen av Den norske utøverkomiteen, Astrid Uhrenholdt Jacobsen, skal ha tatt til orde for å inkludere russiske og belarusiske utøvere under et møte med Den internasjonale olympiske komité (IOC). Uhrenholdt Jacobsen gikk så ut i VG og fortalte at hun ikke var enig i fremstillingen til NRK. Hun presiserte at hun tok til orde for å åpne diskusjonen om russiske og belarusiske utøvere skal få delta i idretten.Flere norske idrettsutøvere har senere vært tydelig på at de ikke ønsker å ha utøverne tilbake så lenge krigssituasjonen er som den er i Ukraina. Og flere fortalte at de ikke hadde fått muligheten til å si sin mening til Uhrenholdt Jacobsen og komiteen før hun gikk i møtet med IOC. Uhrenholdt Jacobsen er i tillegg til å være leder av Den norske utøverkomiteen, også IOC-medlem, siden hun ble valgt inn i IOCs utøverkomité. Hun er også medlem av to IOC-kommisjoner. Denne dobbeltrollen har enkelte vært tvilsomme til. Lørdag 28. januar beklaget utøverskomiteen håndteringen av saken. Vis mer

Hun har fått kritikk av roer Kjetil Borch for håndteringen.

Borch sa til NRK at tilliten til Jacobsen som utøverkomite-leder er alvorlig svekket og langt på vei antyder at slike standpunkt ikke holder hvis hun ønsker gjenvalg.

Standpunktet i dette tilfellet er altså at Jacobsen har tatt til orde for russisk retur, noe hun selv avviser at har skjedd.

– Han er som alle andre velkommen til å engasjere seg og ta kontakt, sier Jacobsen.

