Ekspert etter golfsjokket: – Tror Viktor gikk glipp av én milliard

Sist sommer takket Viktor Hovland (25) nei til et lukrativt tilbud fra saudiske LIV Golf som ville kostet ham plassen på PGA-touren. Denne uken slo de to organisasjonene seg sammen.

STJERNE: Viktor Hovland er rangert som verdens femte beste golfspiller. Her avbildet under OL i japanske Tokyo i 2021. Vis mer

Dermed får utskjelte avhoppere som Phil Mickelson, Brooks Koepka, Bryson DeChambeau og Cameron Smith alle lov til å spille fast på PGA-touren igjen selv om de valgte penger over tradisjon i fjor. Bare Mickelson alene skal ha fått betalt over to milliarder kroner av saudierne.

Nyheten om PGAs sammenslåing med LIV Golf sjokkerte golfeliten denne uken. For stjerner som Tiger Woods, Rory McIlroy og Hovland ble det også klart at de trolig har gått glipp av enorme summer. Woods skal ha blitt tilbudt over åtte milliarder kroner, McIlroy opp mot seks milliarder og Hovland et milliardbeløp for å takke ja til LIV Golf.

– Viktor gikk glipp av minst én milliard kroner, som han har fått tilbud om. Viktor tenker ikke så mye på pengene, han tjener godt uansett, men da tar jeg ikke i, sier Discovery-kommentator Per Haugsrud til VG.

Den tidligere golfproffen delte først estimatet i lørdagens utgave av Finansavisen.

– Ingenting er utelukket. Jeg prøver bare å gjøre det beste for meg og min satsing, men man vet jo aldri hva fremtiden bringer. Men de (LIV) har er en lang vei å gå, for å si det på den måten, sa Hovland til VG i februar.

Oslo-karen har spilt inn nesten 240 millioner etter debuten på PGA-touren for tre år siden.

Saudi-Arabias stadig økende innflytelse i idrettsverden har blitt kritisert av mange, blant annet menneskerettighetsorganisasjoner. LIV Golf ble etablert i 2021 og har vært en direkte konkurrent til PGA-touren. Nyvinningen skapte store kontroverser.

Irske McIlroy har uttalte at han har hatet LIV Golf.

– Jeg tror det er første gangen i mitt liv jeg har kjent på svik. Det er en ugjenkjennelig følelse for meg, sa McIlroy til The Guardian i fjor etter at flere spillere hadde meldt overgang.

Det saudiske investeringsfondet (PIF) er nå enig med PGA-touren om å danne et nytt selskap, kalt TBD, som også inkluderer DP World Tour (Europatouren). PGA-sjef Jay Monahan har uttalt at det kan bli aktuelt å kompensere spillere som takket nei til LIV Golf.

– Det er tid for å vurdere alle alternativ, også om spillerne som tok imot penger fra LIV skal betale dem tilbake, sier Monahan til The Independent.

Hovland vant nylig The Memorial og 40 millioner kroner i førstepremie. Likevel vil Hovland og flere av de andre som holdt seg på PGA-touren trolig ha blandede følelser over det som har skjedd med LIV Golf.

– Skal alt plutselig være fryd og gammen? spør Haugsrud.

– Vi får se hva som skjer med Viktor. Her må det være masse advokater involvert. Det kan ikke være slik at folk får milliarder av kroner uten å være i nærheten av Viktor Hovlands nivå, men likevel nå skal få lov til å spille de samme turneringene igjen. Hvis ikke spillerne som ble værende på PGA-touren blir kompensert, sitter Viktor igjen som en stor taper.

Fakta Hovlands seirer som proff 2020: Puerto Rico Open (PGA-touren)

2020: Mayakoba Golf Classic (PGA-touren)

2021: BMW International Open (Europatouren)

2021: Worldwide Technology Championship at Mayakoba (PGA-touren)

2021: Hero World Challenge (PGA-touren)*

2022: Slync.io Dubai Desert Classic (Europatouren)

2022: Hero World Challenge (PGA-touren)*

2023: The Memorial (PGA-touren) * Regnes ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Selv om turneringen står oppført i kalenderen til PGA-touren, regnes den ikke med i statistikken som en seier på PGA-touren. Det deles heller ikke ut poeng i FedEx-cupen, selv om turneringen gir poeng på verdensrankingen. Vis mer

Det er likevel liten tvil om at det saudiske investeringsfondet vil sprøyte store summer inn i PGA-touren.

– Det er jo helt skammelig hvor mye penger de spiller om fra før. Nå blir det bare enda mer. Golf er attraktivt for TV. Der ligger grunnmuren, så kommer det ekstra penger nå med PIF. Viktor vinner en turnering og får 40 millioner. Det er jo helt sykt, men sånn er det. Du ser det samme i fotballen med lønnen til (Erling) Braut Haaland. Men det er markedet som er villig til å betale for det, sier Haugsrud.

Neste uke er Hovland blant favorittene til å vinne prestisjefylte US Open. Første runde er førstkommende torsdag. Turneringen vises direkte på Viaplay.