Casper Ruud tok seg til kvartfinale i French Open

PARIS (Aftenposten): En ubehagelig motstander sto mellom Casper Ruud og kvartfinale, men det norske tennishåpet var urokkelig i en intens kamp.

Det ble en vanskelig kamp, men Casper Ruuds forehand viste seg avgjørende igjen.

05.06.2023 15:56 Oppdatert 05.06.2023 16:47

Nicolás Jarry–Casper Ruud 6–7, 5–7, 5–7

Det ble både jevnt og nervepirrende. De mange tusen tilskuerne på Philippe-Chatrier gjorde sitt for å heie frem Nicolás Jarry. De ville se mer tennis.

Men da dommeren sa «jeu, set et match», var det Casper Ruuds navn som ble ropt opp. Jarry kastet frem alt han hadde i over tre timer, men 24-åringen fra Norge var best da det gjaldt som mest. De avgjørende poengene tilhørte Ruud.

Og da fikk han endelig nyte sin fortjente hyllest inne på det store tennisstadionet. Ruud snudde seg mot støtteapparatet sitt og jublet etter matchballen.

– Det er stort for meg. Det ble tre tøffe sett, og vi spilte i over tre timer. Så jeg aner ikke hvor lang kamp det var blitt om vi hadde spilt fem sett, sa Ruud i intervjuet ute på banen etterpå.

Han hyllet arbeidet teamet hans gjør hver dag.

Nå er han i kvartfinalen. Der kan det bli nok et oppgjør mot Danmarks stjerneskudd Holger Rune, akkurat som i fjor. Han spiller sin fjerderundekamp i dette øyeblikk.

Slo Ruud nylig

Jarry har opplevd en eventyrlig karrierestigning. Så sent som i januar var han utenfor de 150 beste på verdensrankingen. Nå er han 35. Han slo Ruud i kvartfinalen i Genève for ti dager siden. Da tok han også karrierens tredje tittel på verdenstouren.

Ruuds motstander var altså av det ubehagelige slaget. Chileneren er høy, server godt, slår hardt og beveger seg overraskende bra til å være en mann av sin størrelse.

Allerede i kampens første game hadde han flere muligheter til å bryte Ruuds serve, men sistnevnte kjempet seg gjennom.

Istedenfor var det Ruud som skapte kampens første brudd. Han knyttet neven for en god start.

Nicolás Jarry har vist voldsom form de siste månedene.

Intenst

Men det var ordentlig trøkk i Jarrys slag. Plutselig begynte han også å treffe på riktig side av de hvite linjene.

Da ble det vanskeligere for Ruud. Etter et langt game måtte han gi servebruddet tilbake. Vi var like langt.

Jarry traff godt med sine flate, harde returer. Ruud måtte serve sterkt for å ta initiativet i ballvekslingene. I de tilfellene kunne han dominere med sin gode forehand.

Det var ikke så lett de gangene Jarry traff på returene, men Ruud løftet nivået på servene sine utover i settet. Da hadde chileneren mer press på seg i sine egne servegame, men han holdt følge enn så lenge.

Ruuds kroppsspråk var imidlertid rolig – gode server sliter alle med å få tilbake.

Dermed gikk settet til tiebreak. Der er Ruud gjerne sterk, og det var han nå også. Feilene snek seg inn i Jarrys spill, mens det norske håpet spilte bunnsolid. Han tok første stikk etter over en time med intens spenning.

– For et sett, konstaterte ekspert Dorthea Faa-Hviding på Discoverys sending.

Casper Ruud ble satt på en hard prøve, men leverte på de viktigste poengene.

Mental styrke

Forholdene var krevende inne på et Philippe-Chatrier som stadig ble fullere. Vindkastene kom plutselig underveis i ballvekslingene. Begge spillerne måtte justere kroppsstillingen flere ganger midt i poenget.

Så gjorde Ruud en dobbeltfeil dobbeltfeilNår man bommer på to serveforsøk. Da taper man også poenget.. Han begravde ansiktet i hendene. Jarry brøt på neste poeng.

Chileneren hadde initiativet i settet – men ikke lenge. Ruud slo tilbake på motstanderens serve noen game senere.

Settet sto og vippet. Tilskuerne lente seg litt lenger frem i setene. Nordmannen måtte vinne sitt neste servegame for ikke å tape settet. Det ble skummelt da Jarry gikk opp til 30–0, men Ruud berget seg med fire poeng på rad.

– Det er ikke bare-bare å stå her som favoritt på 4–5, 0–30 og så dra opp fire sånne poeng. Det viser klasse på det mentale plan. Man skal stole på seg selv for å spille sånn tennis, sa kommentator Ola Bentzen på Discoverys sending.

Så tapte Jarry sitt eget servegame da han bommet på en smash fremme ved nettet. Ruud hentet hjem settet noen minutter senere.

Han spilte bare bedre og bedre, og desibelnivået økte. Publikum likte hva de så.

Frustrert

Det gjorde ikke Jarry. Han hadde spilt to jevne sett, uten å få noe for det. 27-åringen slo oppgitt ut med armene. Mulighetene hadde vært der, men han klarte rett og slett ikke å få hull på Ruud.

Han måtte vinne det tredje settet. De på tribunen forsøkte å muntre opp underdogen, men nå hadde Ruud funnet formelen. Han ga gode svar på spørsmålene chileneren stilte.

Jarry fortsatte å spille tøft, men på små marginer. Han brøt først igjen, men som så mange ganger før svarte Ruud kjapt. Motstanderen fra Santiago lente seg resignert over nettet da han skjønte at nok et slag gikk for langt.

Ruud holdt trykket oppe og tvang Jarry til nye feil. Da ble det nytt brudd, og Ruud avgjorde kampen like etterpå.

Han er tre kamper unna karrierens første Grand Slam-tittel.