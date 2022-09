Kommentator om Ruud før finalen: «New York for fall»

Flere utenlandske kommentatorer applauderer Casper Ruud (23) før US Open-finalen mot fenomenet Carlos Alcaraz (19).

POPULÆR: Casper Ruud mottok seiersbrøl fra New York-publikumet etter seieren i semifinalen. Det kan høres ut som publikum buer, men de roper «Ruuuuuuud».

11. sep. 2022 18:18 Sist oppdatert nå nettopp

Vinneren av søndagens finale tar sin første Grand Slam-tittel og vil overta posisjonen som verdensener på rankingen.

«Men for å realisere drømmen må Oslos egen Björn Borg uten tvil gjøre sitt livs match mot en ung spansk okse som virker umulig å temme», skriver Aftonbladet-kommentator Per Bjurman før finalen.

Tittelen på kommentaren er: «Ruuuuud» har fått New York for fall

Han mener finalen mot Alcaraz i US Open er større for Ruud enn finaletapet mot Rafael Nadal i French Open i våres. Snarøya-mannen kan sikre Norges første Grand Slam-tittel – den tidligere tennisstormakten Sverige har til sammenligning 26 triumfer. Björn Borg har flest, med sine 11, men han greide aldri å vinne US Open (fire finaletap).

Bjurman opplever «Ruud-ropene» på Arthur Ashe-stadion ute i New York-bydelen Queens minner om kjærligheten New York Rangers-fansen viste til hockeystjernen Mats Zuccarello (spiller nå i Minnesota) i berømte Madison Square Garden.

Bjurman ser flere likheter mellom de norske heltene: Karismaen, skikkeligheten, ballfølelsen, roen og evnen til å prestere på sitte beste i de mest kritiske øyeblikkene. Han omtaler også begge som sympatiske og ydmyke.

Svensken lar seg særlig imponere av Ruuds evne til å trylle frem noe når han blir presset.

«Det er som han ser flater og vinkler ingen andre ser og bare plasserer ballene rett det», skriver Bjurman og mener Ruud må løfte seg enda et hakk til finalen.

Fakta Carlos Alcaraz og Casper Ruud Alder : 19 / 23

Verdensrankingen : 4 / 7

Statistikk i 2022 : 50 seirer og 9 tap – 44 seirer / 15 tap

Titler i 2022: 4 / 3 De har møttes to ganger. Alcaraz har vunnet begge kampene – på hard court i Miami tidligere i ATP 1000-finalen i år og kvartfinalen i en grusturnering på Marbella i fjor. Vis mer

Tenniskorrespondent Simon Briggs i The Telegraph har latt seg imponere voldsomt over Alcaraz styrke og utholdenhet. Han har kjempet seg til finale etter kamper på fem sett mot Marin Cilic, Jannik Sinner og Frances Tiafoe, etter totalt 20 timer og 19 minutter spill.

Briggs mener Ruuds vei til toppen gjør at han er lett å «glemme» litt.

OKSEN: Carlos Alcaraz gir aldri opp og har en utrolig fysikk.

«Han slår ut en rekke farlige motstandere, og har vært som en snikende soldat om natten, en tennis-ninja. Det har vært den samme historien for Ruud hele året, en tilsynelatende liten figur på 183 centimeter, som likevel har en villedende og dødelig forehand, og en serve som nesten er umulig å lese», skriver Briggs og konkluderer:

«Ruud gjør fremgang på en måte som er strøken og uten kontroverser».

«Den lavmælte Ruud er ikke like «flashy» som Alcaraz. Ruuds «allround-style» å spille på er stødigere og vanskelig å bryte ned», skriver Stuart Fraser, tennis-skribent i The Times.

I mange år har de tre store – Roger Federer, Rafael Nadal og Novak Djokovic – dominert sporten.

– Dette er kanskje det beste som kan skje sporten vår, sier Alex Corretja, tidligere verdenstoer og Eurosport-ekspert, som mener fremtiden er lys for tennis.

PS! Norskfødte Molla Bjurstedt Mallory vant US Championships flere ganger på 1910- og 1920-tallet.