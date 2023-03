Herrem tilbake for Sola – drøye tre uker etter fødsel

(Sola - Storhamar 16–15 til pause, kampen pågår) Det er bare 24 dager siden Camilla Herrem (36) fødte sitt andre barn, men onsdag kveld gjorde hun comeback for Sola mot Storhamar.

TILBAKE: Camilla Herrem gjorde onsdag Sola-comeback etter fødselen i starten av mars. Her fra NM-finalen i 2021.

29.03.2023 18:45 Oppdatert 29.03.2023 19:10

Saken oppdateres, kampen pågår

– Sluttspillet 19. april har alltid vært målet, men så står jeg her nå, der har du meg og min tålmodighet, sa en lattermild Camilla Herrem til TV 2 før møtet med Storhamar.

Mot slutten av første omgang, på stillingen 13–11 til Sola, fikk kantspilleren sine første minutter på banen, etter at hun som gravid tok en pause tilbake i september.

5. mars ble Herrem og ektemannen og Sola-trener Steffen Stegavik foreldre for andre gang, da sønnen Noah kom til verden. Fra før av har duoen sønnen Theo, født i 2018.

— Jeg elsker det jeg holder på med og jeg har fått trent bra under hele svangerskapet. Kroppen føles bra, og da stoler jeg på den. Det finnes ikke noe fasitsvar på dette, det viktigste er at jeg hører på meg selv og min egen kropp, sa Herrem til TV 2 før avkast i Åsenhallen.

Med poeng mot Storhamar kan Sola sikre seg bronsen i grunnspillet for tredje strake sesong. Sola vil også sikre seg bronsen om Molde taper for Vipers Kristiansand, uansett resultat mot Storhamar. Vipers har allerede sikret seg førsteplassen i grunnserien, for sjette sesong på rad.

Sluttspillet starter 19. april.