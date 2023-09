Ruud om jakten på rankingpoeng: – Et evig kappløp

Casper Ruud har ikke greid å forsvare alle rankingpoengene i år. Hovedpersonen er skuffet, men forstår at tennisverdenen er et tøft sted i jakten på å bli best.

Casper Ruud strekker på beina før en hektisk høst som han håper skal gi plass i ATP-sluttspillet. Vis mer

Publisert: 19.09.2023 11:29

Ruud hadde vært topp fem i verden sammenhengende i nesten nøyaktig ett år da han ble skjøvet ned til 7.-plass i midten av august. Siden har han falt ytterligere to plasser og er nummer ni.

– Det har vært litt for skuffende litt for ofte for å være helt ærlig. Det har vært noen veldig fine oppturer og noen bra uker så klart, som man ikke skal glemme og som man må prøve å tenke mer på enn de dårlige ukene. Jeg skulle ønske jeg kunne få det til bedre ved mange tilfeller, sier Ruud.

Ruud spilte finale i både Roland-Garros, US Open og ATP-sluttspillet i fjor. Han greide å kopiere finalebragden i år, men i US Open ble det tidlig exit. Ruud har måttet tåle mange sure tap i årets sesong.

– Det er litt blandede følelser. Fjoråret var ekstremt morsomt og oppløftende for min del, så hvis du tenker at fjoråret ikke hadde skjedd, så ville jeg tro at man kunne sittet her og vært litt mer fornøyd over at ting har gått veldig bra. Jeg har ikke fått det helt til i år, så sånn sett er det litt skuffende, men jeg var ganske åpen før sesongen begynte at det kom til å bli et tøft år. Jeg prøver å komme meg litt ut av det, men det er lettere sagt enn gjort noen ganger, sier 24-åringen.

Casper Ruud er klar for høsten. Vis mer

Evig kappløp

Han peker på at suksessen fra fjoråret kanskje har bidratt til at han sitter med en litt sur smak i munnen når det gjenstår to måneder av sesongen.

– Jeg visste at det kom til å bli tøft å prestere et lignende år med en gang etterpå. Det blir litt utfordringer med at du kommer inn i turneringer med litt større press og litt mer forventninger til deg selv, og fra andre rundt også. Man prøver å ikke tenke så altfor mye på det, men i tennis er det veldig viktig å opprettholde rankingen sin til enhver tid og så varer jo disse poengene bare i ett år om gangen. Det er et evig kappløp om å gjøre det bra og så beholder du poengene i 12 måneder.

Det var dermed befriende da han igjen kom seg til finalen i Roland-Garros tidligere år. En finaleplass er 1200 poeng på rankingen. Det er dermed en betydelig bit av de 3560 poengene som Ruud nå har.

– Ett år går fort og så er du der igjen og skal gjøre akkurat det samme eller bedre enn det du gjorde i fjor. Noen ganger når man får det veldig bra til er det ikke like lett, for det er mange om beinet. Det var en befriende følelse å nå finalen i French Open, noe som var et stort høydepunkt. Det har hjulpet meg en del på rankingen i år, men jeg ligger bak skjemaet i forhold til i fjor. Jeg gjorde det ikke så bra på høsten i fjor så kanskje de neste ukene og månedene kan være litt mer givende i år.

– Må akseptere noen tap

Nå venter blant annet Laver Cup og turneringer i Asia. Der skal Ruud forsøke å heve spillet og legge bak seg nederlag mot spillere som er langt dårligere rangert enn ham selv. Det er likevel ikke enkelt.

– Det er mange som spiller bra tennis om dagen. Uansett om han du møter er nummer 12, 63 eller 84 på rankingen, så er de gode spillere alle mann. I tennis er det mange faktorer som spiller på akkurat den dagen. Det er noen spillere som er mer vriene å spille mot enn andre, men så klart prøver man å unngå disse overraskende tapene på papiret. Man må klare å akseptere at det blir noen tap, også.

De åtte beste gjennom sesongen tar seg til ATP-sluttspillet i Torino i november. På den listen er Ruud for øyeblikket nummer ti.