Klimaaktivister varsler aksjon under Berlin maraton – arrangøren kommer med bønn

Klimaaktivister sier de vil slå til mot Berlin maraton søndag. Arrangøren trygler demonstrantene om å holde seg unna.

Publisert: 22.09.2023 14:17

Det er aktivistgruppen «Siste generasjon» som via sosiale medier har gjort det klart at det planlegges en demonstrasjon under maratonløpet i den tyske hovedstaden.

«Fordi det ser ut til å være forvirring: Ja, vi vil stanse Berlin maraton. Vi kan ikke flykte fra klimakatastrofen», het det i en uttalelse på Twitter fredag.

Arrangørene i Berlin anmoder på sin side klimaaktivistene om ikke å forstyrre arrangementet, men sier samtidig at det er lagt planer for «slike eventualiteter».

Spektakulære stunts

Administrerende direktør Jürgen Lock sier at han er klar over muligheter for aksjoner langs traseen.

– Vi håper at ingenting uheldig skjer, men vi har planer for slike hendelser, sier han og legger til at teamet jobbet tett med politiet «for å sikre at løpet gjennomføres etter planen».

– Vi ser fram til en hyggelig og fredelig helg med idrett. Vi anmoder alle som planlegger å demonstrere om ikke å blande seg inn i arrangementet

«Siste generasjon»-gruppen er kjent for sine spektakulære stunts for å øke bevisstheten om klimasaken. Aktivistene er beryktet for å lime seg fast til veier.

Tyske påtalemyndigheter raidet hjemmene til flere aktivister i mai som en del av en etterforskning rundt mistanker om at de «utgjorde eller støttet en kriminell organisasjon».

Bøter og fengsel

Demonstranter har også blitt bøtelagt for å ha forstyrret trafikken eller hindret politiet i deres arbeid. Enkelte har fått fengselsstraff.

Forrige helg spraymalte «Siste generasjon»-aktivister Berlins berømte Brandenburger Tor-monument. Det ligger målgangen til Berlin Maraton.

Den kenyanske maratonkjempen Eliud Kipchoge er blant toppløperne som stiller til start i Tyskland søndag. Han har verdensrekorden på maraton, satt nettopp i Berlin.

38 år gamle Kipchoge har som mål å bli den første idrettsutøveren i historien til å vinne løpet fem ganger. Han har for øyeblikket fire seirer, akkurat som etiopiske Haile Gebrselassie.