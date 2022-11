Følg Casper Ruud mot Rafael Nadal

Casper Ruud (24) møter barndomsidolet Rafael Nadal (36) for andre gang i karrieren. Får nordmannen revansj fra French Open-finalen?

MAKTDEMONSTRASJON: Sist gang Rafael Nadal og Casper Ruud møttes ble nordmannen læregutt mot sitt store idol.

Casper Ruud er allerede klar for semifinalen i ATP-sluttspillet, mens Rafael Nadal er ute etter de to første kampene. Nordmannen har gode muligheter til å slå sitt store forbilde for første gang i karrieren, etter spanjolens formsvikt den siste perioden.

