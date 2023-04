Langrenn: Kutter enda flere landslagsplasser

Langrennsledelsen fjerner fire rekrutt- og juniorlandslagsplasser. Ingen løpere har fått beskjed om de får bli eller om de må ut.

KUTTER: Fagsjef toppidrett for langrenn i Skiforbundet, Per Elias Kalfoss, må være med å kutte flere landslagsplasser de kommende dagene. Her fra verdenscuphelgen i Holmenkollen i mars.

27.04.2023 10:20

Den økonomiske situasjonen til Norges skiforbund avdeling langrenn vil også ramme rekrutt rekruttDisse var på laget 2022/2023-sesongen: Hedda Østberg Amundsen, Karoline Simpson-Larsen, Kristin Austgulen Fosnæs, Margrethe Bergane, Maria Hartz Melling, Synne Arnesen, Andreas Fjorden Ree, Håvard Moseby, Jon Rolf Skamo Hope, Iver Tildheim Andersen, Lars Agnar Hjelmeseth og Martin Kirkeberg Mørk. - og juniorlandslagene juniorlandslageneDisse var på juniorlandslaget sist sesong: Anniken Sand, Eva Ingebrigtsen, Julie Hammer, Milla Grosberghaugen Andreassen, Nora Elisabeth Falster, Tuba Anine Brusveen-Jensen, Daniel Aakervik, Henrik Kvennås, Johan Lien Nordeng, Kristian Kollerud, Kristian Kongssund og Mathis Holbæk. .

Det var kaos og ble bråk da seniorlandslaget kuttet fire plasser og Johannes Høsflot Klæbo takket nei til landslagsplass. Didrik Tønseth var forbannet etter prosessen for seniorene. Nå er det rekruttene og juniorene sin tur til å bli færre på laget.

Fagsjef toppidrett Per Elias Kalfoss forteller at det nå er klart hvor mange, men ikke hvem som får landslagsplassene under seniornivå.

– Vi må kutte to plasser på rekruttlaget og to plasser på juniorlandslaget. Jeg tenker at vi ønsker å gi flest mulig et tilbud, men vi må forholde oss til de økonomiske rammene vi har, sier Kalfoss til VG.

Norge tok tre gull, to sølv og en bronse blant guttene i U23 VM sist sesong, mens de norske jentene tok ett gull og tre bronse. Kristin Austgulen Fosnæs, Ansgar Evensen, Jonas vika og Martin Kirkeberg Mørk dro hjem fra Whistler med gull.

Blant juniorene kom Milla Grosberghaugen Andreassen hjem med tre VM-gull i februar. Men å håndtrere flagget ved målgang var ikke så lett:

Sammen med rekrutt- og juniorlandslagstrenerne Monika Kørra, Jacob Walther og Krisitian Dahl skal Kalfoss, landslagssjef Espen Bjervig og landslagskoordinator Ulf Morten Aune skal Kalfoss levere sin innstilling med utøvere til langrennskomiteen en av de kommende dagene.

ALLROUNDLAGET: Seniorlandslagene i langrenn ble presentert i Holmenkollen mandag. Her er allroundlaget fra venstre: Eirik Myhr Nossum (f.v.), Sjur Røthe, Martin Løwstrøm Nyenget, Harald Østberg Amundsen Didrik Tønseth og Simen Hegstad Krüger.

Mange langrennsløpere starter sesongoppkjøringen 1. mai. Rekrutt- og juniorlandslagene blir ikke presentert innen den datoen.

– De fleste langrennsløpere er inne i en periode hvor de kobler av og slapper av. Når det er sen påske, og vi har markedsdager hvor vi skal ta ut fire elitelag, blir det litt dårlig tid til 1. mai, men vi ville heller ha en ordentlig prosess heller enn å skynde oss. Men jeg forstår om det er utfordrende om noe får tilbud fra andre lag, sier Kalfoss.

