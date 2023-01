NRK: NFF-styret sier nei til sluttspill

Supporterne og storklubbene ser ut til å vinne kampen mot sluttspillet.

NFF-styret og fotballpresident Lise Klaveness har diskutert sluttspillmodellen denne uken.

18.01.2023 14:51 Oppdatert 18.01.2023 15:25

For på denne ukens styremøte i Norges Fotballforbund (NFF) landet styret på at de går for å skrote sluttspillet i norsk fotball.

Dermed følger de innstillingen fra seriekomitéen, som var slik Adresseavisen avslørte i forrige uke.

