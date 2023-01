Gir seg etter fire år. Nå må klubben på lederjakt

Morten Holck tar ikke gjenvalg som styreleder i Byåsen Håndball Elite. Han håper etterfølgeren hans har en spesiell egenskap.

19.01.2023 10:15 Oppdatert 19.01.2023 10:30

Styret i Byåsen Håndball Elite og valgkomiteen har fått beskjed om at Morten Holck sier takk for seg etter fire år som styreleder.

For Holck har vært i tenkeboksen og landet på at to perioder som styreleder er nok. Han er ikke en kandidat for gjenvalg under årsmøtet som skal avholdes innen utgangen av mars.

