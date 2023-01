VM-festen fortsetter: Sagosen snudde nytt drama

KATOWICE (VG) (Norge – Serbia 31–28) Norge hang etter Serbia i 35 minutter uten en eneste scoring av Sander Sagosen. Så kom en ny ellevill snuoperasjon som langt på vei sender Norge mot kvartfinale.

STORSPILTE: Sander Sagosen leverte en mektig andre omgang.





19.01.2023 21:58 Oppdatert 19.01.2023 23:27

Torbjørn Bergerud begynte å redde baller samtidig med at Sander Sagosen slapp løs skuddarmen etter å hatt to mann på seg før pause. Han scoret på alle fem skudd de siste 23 minuttene.

– Det ble større avstander i Serbia forsvar i 2. omgang. Da var det bare å trykke på, sier Sagosen til VG.

Alexander Blonz kom inn fra benken og satte fire superscoringer. Gøran Johannessen og Harald Reinkind fulgte opp i stor stil.

Forsvarsspillet gikk fra elendig til strålende med Christian O’Sullivan, Petter Øverby og Magnus Gullerud i hovedroller. Og bakerst fikk Bergerud endelig treff og bidro med syv redninger i 2. omgang til at seieren ble norsk.

– En mental snuoperasjon, sier han til VG og medgir at han ikke var klar fra kampstart.

– Jeg hadde en god prat med Steinar (Ege, keepertrener) på benken. Jeg fikk roet meg, nullstilte og fjernet det som hadde skjedd. Det kunne jeg ikke bruke noe, sier Bergerud som ikke reddet en ball på de ni minuttene før han ble byttet ut før pause.

Fakta VG-BØRSEN: Torbjørn Bergerud 5 – 7 redninger på 23 skudd

Kristian Sæverås 3 – 3 redninger på 15 skudd Sander Sagosen BB 8 – 5 mål/5 skudd -- 1 feil

Sebastian Barthold 6 – 5/8

Petter Øverby 7 – 3/4

Kristian Bjørnsen 6 – 2/3

Magnus Gullerud 7 – 4/6

Gøran Johannessen 7 – 2/5 – 2 feil

Christian O’Sullivan 7 – 2/2 – 1 feil

Harald Reinkind 6 – /4

Kevin Gulliksen −

Alexander Blonz 7 – 4/5

Magnus Abelvik Rød 6 – 3/4 Jonas Wille (trener) 7 Vis mer

Norge lå under med fem mål i begynnelsen av 2. omgang, men brukte resten av kampen til å rundspille Serbia. Omgangen ble vunnet knusende 17–11.

– Den dagen vi finner ut hvordan vi skal spille førsteomganger, da blir vi farlige. Men det er litt irriterende at vi gjør det så vanskelig for oss selv. Tempoet i første omgang er langt under pari, sier Gøran Johannessen til VG. Også under tirsdagens seier mot Nederland, lå Norge bak halvveis.

– Det tar for lang tid til vi kommer opp i det desperate nivået dessverre, men når vi kommer dit, er det bra, sier Norge-trener Jonas Wille til Viaplay.

Fakta Stillingen i mellomrunden 1. Tyskland, 6 poeng 2. Norge, 6 poeng 3. Nederland, 4 poeng 4. Serbia, 2 poeng 5. Qatar, 0 poeng 6. Argentina, 0 poeng Norge har to kamper igjen i mellomrunden, mot Qatar (lørdag) og Tyskland (mandag). Med seier mot Qatar er Norge sikret avansement til kvartfinale. De to beste lagene går videre til kvartfinale. Vis mer

Nå ligger veien åpen til VM-kvartfinalen. Det holder med å slå Qatar lørdag. Da er Norge uansett resultat mot Tyskland mandag blant de to lagene som fra denne gruppen i hovedrunden som skal spille kvartfinale i Gdansk 25. januar.

– Det ser bra ut. Men vi skal ta hver kamp. Nå er er det isbad og kamp om to dager, sier Sander Sagosen.

Serbia grep umiddelbart initiativet.

Både VG og andre medier satte før kampen søkelyset på Torbjørn Bergeruds svake VM-start. Men han fikk sjansen. Det varte i ni minutter og 40 sekunder. Serbia ledet 6–4 over Norges mangeårige førstevalg hadde ikke tatt et skudd.

DÅRLIG START: Torbjørn Bergerud reddet ingen skudd i kampens første 10 minutter.

Dermed ble det igjen benken for Torbjørn Bergerud.

– Det er spesielt å bli byttet ut som keeper etter ti minutter. Det er ikke noe godfølelse, sier Kristian Kjelling, Viaplay-ekspert.

Kristian Sæverud var heller ikke fantastisk da han kom inn, men reddet tre baller før pause. Men omgangens store keeper var serbisk. Dejan Milosavljev reddet syv norske skudd. Füchse Berlin-keeperen ligger på topp i tysk Bundesliga og reddet flere opplagte norske scoringer.

Ikke var det norske forsvarsspillet til stor hjelp for keeperne heller. Serbia ledet 17–14 halvveis.

– Vi kommer ikke opp i tempo i forsvarsspillet og de får gjøre nesten som de vil, sier Gøran Johanessen.

Serberne konsentrerte mye av sitt forsvarsspill rundt Sander Sagosen. Det norske midtpunktet kom bare til et bomskudd og ingen scoringer. Han hadde fem målgivende pasninger, men var langt fra like dominant som vanlig i en omgang der Sebastian Barthold tok scoringsansvar.

Venstrekanten satte alle tre straffer på Dejan Milosavljev og scoret totalt fem.

Men Norge hang etter. Klart og tydelig.

Torbjørn Bergerud var tilbake i mål etter hvilen Men det startet akkurat som i 1. omgang. Venstrearmen til Milos Orbovic scoret. Norge lå under med fire. Det økte til fem.

Men Norge hang med. Sagosen scoret kveldens første i tomt serbisk bur etter 37 minutter. Sekunder etterpå fikk Bergerud sin første redning for kvelden.

Så lurte Sagosen en ball til over streken. Norge lå plutselig under med bare ett.

Gøran Johannessen og Magnus Gullerud ordnet to mål i godt samarbeid. Så kunne Sagosen finte seg gjennom og fikse uavgjort, 22–22, 18 minutter før full tid.

Alexander Blonz kom på banen og ga Norge ledelsen for første gang i kampen. Han fulgte opp med en kontring. Plutselig ledet Norge med to. Sagosen feide inn en til. Før Blonz klemte inn en ny perle fra venstrekanten etter en like flott pasning fra Harald Reinkind. I sluttminuttene hadde Norge full kontroll.

– Det er veldig gøy å prestere når jeg får sjansen, sier Alexander Blonz til VG.

– Det er dette som er jobben. Jeg skal være klar og «Sebbe» (Barthold) ikke har dagen. Slik er rollefordelingen, sier beskriver.