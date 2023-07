Betalte millionsum for logoendringen

Norges Skiforbund går mot et underskudd på flere millioner. Nå har de endret logoen for et sjusifret beløp.

Skipresident Tove Moe Dyrhaug ser at Norges Skiforbund går mot røde tall. Nå skal hun og kollegene ikle seg en ny logo. Vis mer

– Etter en grundig vurdering av mulige samarbeidspartnere valgte Skiforbundet et selskap som lå under flere konkurrenter i pris, og som har gode referanser og kjennskap til idretten.

Øyvind Hofstad Nysted har ledet logoarbeidet til Norges Skiforbund. I en e-post skriver han at valget falt på selskapene Æra og Heydays.