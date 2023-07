Kristoffs watt-avsløring vekket latter

SAN SEBASTIAN (VG) Killerinstinkt. Aggressivitet. Adrenalinkick. Risiko. Det er hva treneren krever av Alexander Kristoff (35) før dagens etappe i Tour de France.

TO VIKTIGE ETAPPER: Alexander Kristoff vil gå for seier i dag og i morgen, selv om uke to og tre er ventet å passe ham bedre når spurtsjansene byr seg. Vis mer

– 90 prosent av en spurt avhenger av det som skjer før de siste 200 meterne, sier Stein Ørn.

Han snakker om viktigheten av posisjonering før en spurt. Altså det å ligge riktig plassert idet feltet forbereder seg på finalen.

For Alexander Kristoff er ikke den aller raskeste spurteren i Tour de France. De beste mulighetene kommer mot slutten av rittet. Når alle andre er slitne.

Treneren hans svarer likevel «selvfølgelig kan han det» på spørsmål om 35-åringen kan vinne dagens etappe. Men en prosentvis sjanse vil ikke Ørn ut med.

– Han har aldri vært bedre til å ta gode valg når det drar seg til enn akkurat nå, sier han til VG.

I et intervju med magasinet Landevei, så avslørte Kristoff uttrykk at han produserer mellom 100 og 200 watt watt Wattverdi, eller watt, er en måleenhet for kraft som brukes i sykkelsporten for å måle en rytters ytelse. Denne enheten refererer til den totale mengden energi som en syklist bruker per tidsenhet, vanligvis målt i sekunder. I sykkelsporten, og spesielt under spurter, kan wattverdi være en avgjørende indikator på en rytters yteevne.Syklistens wattverdi er direkte knyttet til hvor raskt de kan sykle. Høyere wattverdier betyr at syklisten kan generere mer kraft, noe som resulterer i raskere sykling. Dette er spesielt viktig i spurter, der rytteren må generere en enorm mengde kraft på kort tid for å oppnå høy hastighet. mindre i spurten i dag enn han gjorde da han var som raskest for ti år siden.

Stein Ørn bekrefter opplysningene.

Og da VG fortalte dette til en internasjonal journalist på pressesenteret i Tour de France denne uken, så var reaksjonen høylydt latter.

– Da vinner han ikke en etappe i årets ritt, fastslo vedkommende.

Ørn uenig

Men Stein Ørn er mer opptatt av det mentale enn det fysiske foran dagens og morgendagens relativt flate etapper.

– Alexander har levert mer watt enn han gjør i dag, men de beste prestasjonene hans kom på de verdiene der han ligger i dag. Det er ikke det viktigste for å lykkes nå, sier Ørn.

Han forteller om hvor viktig det er å få tenning i Alexander Kristoff.

Villdyret må våkne.

– Den nødvendige aggressiviteten må dukke opp. Han må tørre. «Kicket» må melde seg. Han må tørre å ta risiko og ville dette. Jeg vil se det killerinstinktet og se at han har adrenalin, sier Ørn til VG.

– Er det vanskeligere all den tid han har blitt eldre, har vunnet mye og stiftet familie?

– Det stemmer forsåvidt, innleder Stein Ørn.

STEFAR OG TRENER: Stein Ørn.

– Han kan bli for rasjonell og fokusere på trygghet. Men i en spurt, så må du ta sjanser og være aggresviv. Kicket må være der, mener Kristoffs trener.

Han er også Kristoffs stefar.

– Du er familie. Er det rart å snakke om hvordan Alexander må ta mer risiko?

– Når du er så rutinert som disse gutta er, så går det greit. I Tour de France møter du folk som er noenlunde fornuftige. De kjenner hverandre og vet hva de driver med. Så jeg oppfatter dette som teknisk ganske trygge omgivelser.

Ikke bekymret selv

Alexander Kristoff rangerer seg selv et hakk under de raskeste favorittene, som Fabio Jakobsen og Jasper Philipsen.

– Jeg er nok et knepp under dem og må nok være litt heldig for å gå til topps. Men vi kjemper om poeng her, så vi tar de plasseringene vi får, sier han til VG.

Konfrontert med reaksjonen - latteren - om at han ikke vil vinne en etappe dersom han ikke produserer like mye watt som i glansdagene, så sier han:

– Jeg manglet de wattene da jeg vant i 2020 også, så det er mulig. Jeg spurter ikke ikke spesielt mye dårligere enn da. Men jeg må være litt heldig.

Tidstrøbbel

Tilbake til der vi startet. Posisjonering.

Alexander Kristoff vant sin forrige etappe i Tour de France i Nice i 2020.

Han sykler for et nytt, norsk lag. Flere av lagkameratene som skal taue ham inn på oppløpet i dag har ikke syklet rittet før.

– De blir stadig bedre og jeg er utrolig imponert over hvilke steg Uno-X har tatt. Rytterne er ekstremt flinke til å ta tilbakemeldinger og tilpasse seg. Potensialet er kjempestort, mener Stein Ørn.

Han har bare ett ankerpunkt.

– Spørsmålet er om de rekker å finne ut av det. Nå har de ikke mer tid, sier han.