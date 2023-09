Fotballdommer Moen dømt til fire måneders fengsel

Svein Oddvar Moen (44) erklærte seg skyldig for grovt skattesvik, og er dømt til 120 dagers fengsel, og ilagt en bot på 100.000 kroner.

DØMT: Toppdommer Svein Oddvar Moen. Her fra eliteseriekampen mellom Strømsgodset og Bodø/Glimt i 2022. Vis mer

Publisert: 12.09.2023 09:54 Oppdatert: 12.09.2023 10:12

Toppdommer Svein Oddvar Moen erklærte seg skyldig i saken om grovt skattesvik. Det kommer frem i dommen fra Haugaland og Sunnhordland tingrett, melder Dagbladet.

Det skjer etter at han ble siktet for å ha unndratt et beløp på 1.017.695 kroner i skatt i perioden 2014 til 2020.

Tirsdag ble Moen dømt til 120 dager fengsel. I tillegg fikk han en bot på 100.000 kroner. Moen skal ha lagt seg flat i retten, og erkjent at han har handlet uaktsomt.

Tidligere har dommeren erkjent at han gjorde en feil, men hevdet at han aldri handlet med viten og vilje. Moen skal ha betalt tilbake hele skattesummen.

Moen har 14 dager på å anke dommen.

Den 1. september ble Moen fjernet fra eliteseriekampen mellom Odd og Sandefjord.

Saken mot ham pågikk i Haugaland og Sunnhordland tingrett 11. september, og nå er dommen altså klar.

– Vi ble oppmerksomme på forholdet etter en anmeldelse fra Skatteetaten. De har utført en kontroll av et enkeltpersonforetak som siktede hadde. Gjennom kontrollen oppdaget de at det er inntekter som ikke er oppgitt til beskatning, forklarte politiadvokat Camilla Levang tidligere til NRK.