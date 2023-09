Europas Ryder Cup-lag klart: Hovland får selskap av svenske og danske

Europa-kaptein Luke Donald tok med tre debutanter da han mandag kunngjorde sine seks valg til Ryder Cup-laget som skal forsøke å vinne tittelen tilbake fra USA.

Viktor Hovland (nærmest) og Rory McIlroy er blant Europas spillere i Ryder Cup. Vis mer

Publisert: 04.09.2023 15:47

Viktor Hovland får et gjensyn med USAs OL-mester Xander Schauffele i Ryder Cup. Vis mer

Luke Donald er kaptein for Europa i Ryder Cup. Vis mer

Tommy Fleetwood, Sepp Straka, Justin Rose, Shane Lowry, Nicolai Højgaard og Ludvig Åberg er spillerne som kommer inn i laget der seks spillere allerede har kvalifisert seg for en plass.

Danske Højgaard og svenske Åberg er debutanter i Ryder Cup. Det samme er østerrikeren Straka.

– Det er bare glede. Det er vanskelig å beskrive. Jeg kan ikke forklare for mye jeg gleder meg, sa en noe overrasket Højgaard.

– Det har skjedd mye de siste månedene, men det har vært så gøy. Jeg kan knapt vente på Roma, sier Åberg, som i helgen vant sin første turnering på europatouren.

Formsterk Hovland klar

Viktor Hovland er klar for sin andre Ryder Cup, mens også Rory McIlroy, Jon Rahm, Robert MacIntyre, Tyrrell Hatton og Matt Fitzpatrick har kvalifisert seg inn.

Ryder Cup spilles i år i Italias hovedstad Roma fra 29. september til 1. oktober. Europa-laget er ute etter revansj etter å ha blitt knust 19-9 av USA på Whistling Straits-banen i Wisconsin for to år siden.

Hovland hadde ingen sportslig god debut i Ryder Cup. Han endte med tre tap og to uavgjort. Dermed jakter han på sin første seier i årets turnering på Marco Simone Golf & Country Club.

Denne sesongen har nordmannen vist fenomenal form, og han vant nylig PGA-sluttspillet og dermed nesten 200 millioner kroner i premiepenger.

Meritterte motstandere

USA stiller et kruttsterkt lag med verdensener Scottie Scheffler i spissen. Han får med seg blant andre OL-mester Xander Schauffele og tre av årets majorvinnere; Brooks Koepka, Wyndham Clark og Brian Harman.

Ryder Cup spilles i et helt annet format enn det man er vant til å se i individuelle turneringer på PGA-touren. Fredag og lørdag spilles det henholdsvis foursome og fourball, der spillerne konkurrerer parvis mot to konkurrenter fra det andre laget. Turneringen avsluttes med singlekamper søndag. Alle dager er det matchplay som gjelder, altså at man ikke teller antall slag, men hvem som vinner flest hull.

I alt spilles det 28 kamper, og man trenger dermed minst 14,5 poeng for å vinne turneringen.