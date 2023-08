RBK-stopper jaktes av toppklubb i Eliteserien

Tromsø er av klubbene som har Sam Rogers på ønskelista før overgangsvinduet stenger.

Rosenborg-trening onsdag 23. august 2023. Sam Rogers. Vis mer





Publisert: 28.08.2023 14:00 Oppdatert: 28.08.2023 14:34

RBKs midtstopper har havnet i kulda på Lerkendal, og har for noen dager siden selv signalisert at han er åpen for å prøve noe nytt.

Nå kan det skje ting før overgangsvinduet stenger natt til fredag.