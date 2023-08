Al-Samarai vil tjene 1,5 millioner årlig som idrettspresident

Den nyvalgte idrettspresidenten Zaineb Al-Samarai får en lønn på 1.542.060 kroner i året. Det har kompensasjonskomité i Norges idrettsforbund besluttet.

Idrettspresident Zaineb Al-Samarai. Vis mer

Publisert: 22.08.2023 11:47

Beløpet ble offentliggjort av Thorbjørn Theie, medlem av komiteen, tirsdag. I tillegg kommer snaut 100.000 i pensjonsinnbetalinger.

– Vi har forholdt oss til langtidsbudsjettet som ble vedtatt på tinget (i juni), sa Theie i sin innledning.

Kompensasjonskomiteen har vært aktiv siden 2015.

Al-Samarai ble valgt for en fireårsperiode under idrettstinget tidligere i år. Hun vant med kjempemargin ned til sittende president Berit Kjøll.

Visepresidentene Arne Bård Dalhaug og Sondre Sande Gullord mottar en årlig godtgjørelse på 221.424 kroner.

De andre medlemmene i styret får 79.080 kroner hver. Det gjelder Ole Rogstad Jørstad, Elisabeth Faret, Erik Unaas, Sara Stokken Rott, Sebastian Henriksen, Astrid Strandbu, Marco Elsafadi og Mia Larsen Sveberg.

Det gjør at honorarer totalt sett for Idrettsstyret i løpet av et år, vil havne på 2.617.548 kroner.