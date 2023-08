Klagde på marihuana-lukt under US Open

Greske Maria Sakkari røk overraskende ut i første runde av US Open. Etter kampen klagde hun på en spesiell lukt.

KLAGDE PÅ LUKT: Maria Sakkari røk ut av første runde i US Open. I løpet av kampen klagde hun på en weed-lukt. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 10:31

Sakkari er ranket som nummer åtte i verden, men røk ut for spanske Rebeka Masarova som kun er ranket som nummer 71.

Grekeren tapte i to strake sett, men ledet hele 4–1 i det første settet. Så kjente hun på en intens lukt av narkotika.

– Herregud, jeg tror det kommer fra parken, utbrøt Sakkari til dommeren midt i kampen ifølge BBC.

En intens marihuana-lukt hadde sneket seg inn på stadion.

– Noen ganger lukter det mat på stadion, andre ganger lukter det røyk, andre ganger lukter det weed. Det er ikke noe vi kan kontrollere, sier Sakkari ifølge Sky News.

– Det er en park bak stadion der folk kan gjøre hva de vil.

I New York er marihuana legalisert for de over 21 år.

Selv om Sakkari røk ut mot en dårligere rangert spiller nektet hun å skylde på lukten.

– Da vi var her og trente i går luktet det også cannabis. Det var ikke det som gjorde at jeg tapte, sa Sakkari på pressekonferansen etter kampen.

– Det var bare en kommentar fordi det luktet ganske mye, men det har ingenting med kampen å gjøre.

Australske Nick Kyrgios klagde på det samme under US Open i fjor.

Dette var tredje gang på rad at Sakkari ryker ut av første runde i Grand Slam. Hun led samme skjebne i French Open og i Wimbledon.