Klæbo tilbake i Trondheim: - Må stole på at FIS tar den riktige avgjørelsen

Johannes Høsflot Klæbo velger å stole på FIS når det gjelder russernes deltakelse i verdenscupen.

Johannes Høsflot Klæbo er tilbake i Trondheim etter et vellykket høydeopphold i USA.

25. sep. 2022 16:44 Sist oppdatert 13 minutter siden

Slik kommenterer Johannes Høsflot Klæbo nyheten om at FIS-topp Michelle Vion åpner for at russiske og belarusiske utøvere kan få delta i verdenscupen til vinteren:

– Det utspillet får han stå for. Til syvende og sist så er det dem som skal ta avgjørelsen. Vi må bare forholde oss til det. Jeg føler at jeg ikke har så mye annet å komme med enn det jeg har vært tydelig på tidligere, sier Klæbo som har vært klar på at han syns utestengelsen er riktig.