Sjefen for Trondheim-VM gir seg

Berit Svendsen forlater jobben etter kun 13 måneder.

Berit Svendsen, her i Granåsen for en knapp måned siden, gir seg som VM-sjef to og et halvt år før mesterskapet i Trondheim.

27. sep. 2022 18:00 Sist oppdatert nå nettopp

Styreleder i VM-selskapet, Bård Benum, bekrefter overfor Adresseavisen at VM-sjef Berit Svendsen takker for seg. Hun informerte VM-styret sist helg om at hun ønsker å fratre sin stilling.

– Hun har gjort en solid jobb i den første fasen av VM-arbeidet. Nå går vi fra en strategisk fase til en operativ fase. Berit har kjent på at hun heller ønsker å jobbe mer næringslivsrelaterte problemstillinger og at hun motiveres mer av det. Denne beslutningen har modnet over tid. Når hun kjenner på den usikkerheten, er det bedre å ta konsekvensen av det nå enn senere, sier Benum.