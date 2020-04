Lørdag holdt kulturminister Abid Raja (V) en pressekonferanse om regler for store arrangementer i sommer. Dette gjaldt både idrett og kultur.

Der sa han at for alle arrangementer som samler 500 personer eller mer, er forbudet om å arrangere forlenget fra 15. juni til 1. september.

Det betyr at Norway Cup ikke får arrangeres som vanlig i sommer. Turneringen, som ble arrangert for første gang i 1972, er blitt avholdt hvert år uavbrutt siden 1977.

– Det er ikke en lett beslutning, men den er nødvendig. Dette er arrangementer som vil medføre smitte, og det kan gå utover befolkningen, sa Raja.

– Synd for Oslo by

Generalsekretær i Norway Cup og arrangørklubben Bækkelaget, Pål Trælvik, synes det er trist at arrangementet nå er avlyst.

– Det var for så vidt ikke en overraskelse, i den forstand at vi ikke tenkte «jøss», men vi hadde håpet i det lengste at det ville være mulig 93 dager fram i tid. Dog bare med norske lag. Nå er lyset slukket i alle de forventningsfulle barna, 30.000 i tallet. Nå er det definitivt. Det blir avlyst. Det er veldig trist, sier Trælvik.

– Det er trist for oss og alle samarbeidsklubbene, som også nyter godt av dette. Og det er synd for Oslo by som går glipp av 30.000 besøkende, fortsetter han.

Generelsekretær Pål Bjerketvedt i Norges Fotballforbund (NFF) synes det er leit at den tradisjonsrike turneringen for barn og unge må vike.

For arrangementer som samler under 500 personer vil arrangørene få endelig beskjed førstkommende torsdag.

– Helsedirektoratet trenger mer tid på seg for å ta en faglig god beslutningen for disse arrangementene i sommer, sa Raja.

Satt på vent

Det var i starten av april at beskjeden om at all idrett som ikke kunne ivareta kravet om to meters avstand, ble utsatt til 15. juni. Dette gjaldt også kulturarrangementene.

Siden har man ventet på at regjeringen skulle komme med en anbefaling for sommeren. I april sa de at de ville bestemme seg før første uken i mai. Lørdag kom svaret.

Utsettelsen i april førte til at Eliteserien i fotball måtte sette seriestarten på vent. De hadde egentlig et håp om å starte opp denne uken. Flere andre idrettsarrangementer måtte også avlyses.

Koronakrisen rammet Idretts-Norge for alvor i midten av mars. Da ble resten av elitesesongene i idretter som håndball og ishockey avsluttet. Det gikk også utover andre idretter.

Blør økonomisk

Det ble også innført organisert treningsnekt for både eliten og bredden i starten, men dette er nå opphevet så lenge man er utendørs, holder avstand og har et begrenset antall spillere på banen samtidig.

Idrettsstoppen har ført til at idrettsklubbene blør økonomisk. Senest denne uken gikk Terje Svendsen i Norges Fotballforbund (NFF) ut og ba om 600 millioner ekstra i krisehjelp.

En haug med andre klubber fra andre idretter har også søkt på regjeringens krisepakke for idrett, kultur og frivillighet, men for mange var reglene for snevre. Disse har gitt klar beskjed om at de trenger mer hjelp.