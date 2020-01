Her skaper hun full forvirring i slalåmløypa: – Kunne blitt ekstremt stygt

I det italienske Alex Vinatzer suste ned mot mål, kom en kvinne seg inn i løypen under kveldsrennet i Schladming i Østerrike.

I mål jublet Vinatzer, som ikke hadde fått med seg opptrinnet ved siden av seg, hemningsløst for det han trodde var ny bestetid i rennet med 56 hundredeler

Problemet var at kvinnen, som holdt frem en hyllest til den nylig avdøde basketlegende Kobe Bryant, hadde krysset målstreken like før ham.

Tiden ble så endret til at en skuffet Vinatzer måtte innse at han var i mål 13 hundredeler bak ledende Clement Noel.

LISI NIESNER / REUTERS

LISI NIESNER / REUTERS

– Skal ikke være sånn

På tross av et stort sikkerhetsoppbud i Schladming hvor rundt 50.000 tilskuere var på plass, kom altså kvinnen seg inn i løypene.

– Dette er selvsagt ikke populært. Sånn her skal det ikke være, sa NRK-kommentator Thomas Lerdahl.

Han viste til at det er langt fra første gang at noen utenforstående har forvillet seg inn i en alpinbakke under renn.

I 2014 holdt Henrik Kristoffersen på å kræsje i en funksjonær som sto midt i løypen i Adelboden.

Tidligere denne sesongen var Filip Zubcic centimetere fra å krasje med en funksjonær i Alta Badia, også det på målstreken.

– Det er flaks inne i bildet her. Dette kunne blitt ekstremt stygt, mente Lerdahl.

NRK-ekspert Kjetil André Aamodt påpekte at utøverne i slalåm stort sett klarer å svinge unna når uvedkommende er i løypen.

– Det er slalåm, heldigvis. Hadde det vært utfor, hadde det vært helt krise. De kan heldigvis svinge unna ganske kjapt disse guttene, sa Aamodt.

Giovanni Auletta / AP

Kristoffersen vant

Da Henrik Kristoffersen kjørte sin annenomgang som nest sistemann, var det derimot ingen andre forstyrrelser enn portene i løypen.

Til tross for en stor feil i starten og røde tider, kjempet han seg på riktig side og inn til foreløpig bestetid med én mann igjen på toppen.

Men også det østerrikske hjemmehåpet Marco Schwarz gjorde en gedigen feil på vei ned til det enorme folkehavet i Schladming, og var i mål over fem sekunder bak Kristoffersen.

– At det går an å gjøre sånne feil og vinne skirenn, er sykehus, sa Kristoffersen til NRK etter rennet.

Seieren var Kristoffersen 21. verdenscupseier i karrieren.