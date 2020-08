TV 2 gjør store Tour de France-endringer: – Vi tør ikke å sende ned Dag Otto

TV 2 sender et femmannslag til Frankrike for å dekke årets utsatte Tour de France. Men det skjer uten Dag Otto Lauritzen.

Slik er vi vant til å se Dag Otto Lauritzen under TV 2s Tour de France-sendinger. I år må han og kommentatorene Christian Paasche og Johan Kaggestad holde seg hjemme. Stian Lysberg Solum, NTB scanpix

Sommer etter sommer har kommentatorduoen Christian Paasche og Johan Kaggestad sammen med Dag Otto Lauritzen vært «stemmene fra Frankrike». De har bygget opp Tour de France til å bli en seersuksess for TV 2.

I koronaens år blir alt annerledes.

– Dag Otto får ikke reise ned, han er en klemmer, så han tør vi ikke sende, sier TV 2s sportssjef Vegard Jansen Hagen til NTB.

Heller ikke Paasche og Kaggestad blir å se i Frankrike. De skal dekke verdens største sykkelritt fra Oslo.

– Det blir en ny type utfordring for dem. Men samtidig har de lang erfaring med å kommentere ritt uten å være til stede der det skjer. De må bruke den erfaringen, sier Hagen.

Johan Kaggestad og Christian Paasche kommenterer Tour de France hjemmefra. Cornelius Poppe, NTB scanpix

Mindre «Dag Otto-faktor»

En av grunnene til at TV 2 har opplevd så stor suksess med Tour de France – ved siden av solide prestasjoner fra Thor Hushovd og co. – er den menneskelige nærheten i sendingene. Seerne har kommet tett på rytterne, og i hver sving med norske flagg har Lauritsen stoppet opp, intervjuet og delt ut klemmer til norske tilskuere.

– Det er klart at det blir en annen type avstand i år. Alle kjenner bildene fra målgang der rytterne passerer i 60-70 kilometer i timen og møtes av en flokk journalister som løper etter dem. Den tiden er forbi. De fleste rytterne står nå med masker når de blir intervjuet, sier Hagen.

– Når det gjelder å være ute blant folk, så vil vi helt klart ha mindre av den Dag Otto-faktoren på folkelivet. Men de som reiser ned er opptatt av å skildre hvordan denne utgaven kommer til å være. Alle disse tingene er en del av det journalistiske oppdraget, så jeg håper vi fortsatt skal være gode på mennesker og miljø, sier TV 2-sportssjefen.

De fem personene som skal dekke begivenheten fra Frankrike for TV 2 er reporterne Mats Wedervang og Magnus Krogsæter Aarre, fotografene Rudi Jakobsen og Torbjørn Pedersen og Monaco-baserte Thor Hushovd som ekspert.

Tour de France er en publikumshit hvert år. I høst vil man fort se mange med munnbind langs løypene. Thibault Camus, AP / NTB scanpix

Tror det blir ritt

– Dere beordrer ingen til Frankrike-tur?

– Overhodet ikke. Tvert imot har vi gått både to og tre runder for å sikre at de ikke svarer det vi vil de skal svare. Så er det også sånn at mens vi reduserer bemanningen til stede i Frankrike, er det viktig å være der journalistisk. Det er et spesielt arrangement, og det å sykle i en pandemi er det også en del av det journalistiske oppdraget å dekke. Vi sender ikke et team som utelukkende skal snakke om hvor mange watt det sykles i, sier Hagen.

– Har medarbeidere uttrykt skepsis til å reise ned?

– Ja, forståelig nok. Jeg tror de følger utviklingen veldig nøye, når det går fra grønt til gult og rødt. Det trafikklyset tror jeg de ser ganske intenst på. Men de fem vi sender føler seg alle trygge på å dra slik situasjonen er i dag.

TV 2-toppen håper på gode seertall i en sportsbefolkning med stort sug etter arrangementer. Vanligvis har TV 2 konkurrert mot sommerværet, i år blir det mer en konkurranse mot seernes arbeidsliv. Dersom det i det hele tatt blir et ritt.

– Signalene vi får tyder på at de kommer til å klare å gjennomføre det, men så vet vi at teppet plutselig kan bli rykket under beina til arrangementet på kort tid, sier Vegard Jansen Hagen.

Tour de France-starten går i Nice 29. august.