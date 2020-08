Følg Vipers-debuten til Nora Mørk og chat med vår reporter

Lørdag kl. 18.15 serieåpner Vipers borte mot Sola. Kampen markerer Nora Mørks comeback i norsk eliteserie.

Nå nettopp

Norges største kvinnelige håndballstjerne har spilt tre treningskamper for Vipers. I kveld er det duket for debuten hennes for rosatrøyene i en obligatorisk kamp.

Vipers er enorme favoritter til å vinne seriegullet. Selv om Sola er ventet å klatre betydelig fra forrige sesongs 10.-plass, vil alt annet enn en solid borteseier være overraskende.