Tung sesongstart for Zuccarello

COLORADO AVALANCHE – MINNESOTA WILD 4–2

Lørdagens tap borte mot Colorado Avalanche gjør at Minnesota Wild står tomhendte igjen etter begge de to første kampene. Før helgen ble det 2–5 i seriepremieren mot Nashville Predators. Wild ligger nå helt i bunnen av den vestre avdelingen i NHL.

– Vi spilte 50 gode minutter. Vi slet de første ti og de angrep oss. Det er skuffende å ikke få med seg ett poeng fra denne kampen. Vi gjorde mye bra og må fortsette med det, sa Ryan Suter til Minnesota Wilds hjemmeside etter lørdagens tap.

Gjestene kom tidlig under mot Avalanche. Etter drøye fem minutter scoret Mikko Rantanen i overtall, etter at Zuccarello hadde fått utvisning for hooking. Pierre-Edouard Bellemare satte inn 2-0 like etter.

Fem minutter senere reduserte Suter, og Wild utlignet åtte minutter ut i den andre perioden ved Zach Parise.

Svenske Gabriel Landeskog sørget for ny Avalanche-ledelse like før den tredje perioden, og helt på tampen av oppgjøret satte Ryan Graves den berømte spikeren i kisten. Det endte til slutt 4-2 til Avalanche.

– Vi har åpnet sesongen med to tap, det er ikke veldig bra, men vi har også møtt to av de beste lagene i ligaen, sier trener Bruce Boudreau.

Zuccarello var på isen i 13 minutter og 22 sekunder for Wild.

