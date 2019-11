Da det ble skummelt å hoppe, tok stjernen et grep

RUKA: Suveren. Det er ikke så mye mer å si om den forrige sesongen for 22-åringen fra Holmenkollen. Jarl Magnus Riiber vant 11 verdenscuprenn forrige sesong. Hjem fra VM i Seefeld kom han med to gullmedaljer.

Likevel var det noe som ikke stemte. Han som hadde sin styrke i hoppbakken, fikk ofte en ubehagelig overraskelse i svevet. Han var avhengig av kontaktlinser. Men de hadde en tendens til å skli ut når det kom vind på dem.

Fakta: Jarl Magnus Riiber Født: 15. oktober 1997 Klubb: Heming IL Fra: Oslo Meritter: 2 VM-gull (lagkonkurransen og normalbakken i Seefeld 2019), 2 gull og 2 bronse fra junior-VM, vant verdenscupen sammenlagt 2018/19 Verdenscup: 52 starter, 12 individuelle seiere

Så ingenting

Han mistet rett og slett skarpheten i synet mens han var i luften.

– Skummelt ble det da jeg hoppet i Kollen-tåke. Linsene forsvant, og jeg så absolutt ingenting, forteller han.

På en samling i høyden i Park City i USA tidligere i år skjønte han at noe måtte gjøres.

– Med trykkforskjellen i høyde ble det et stort problem. Jeg mistet linsen i nesten hvert eneste hopp. Da tenkte jeg: «Slik kan jeg ikke ha det».

Det ble vurdert å bruke skibriller med styrke. Men til slutt endte han opp med laseroperasjon av øynene. Nå ser han uten briller og linser. Han kan konsentrere seg fullt og helt om å gjenskape suksessen fra forrige sesong.

– Linseproblemene førte til at jeg fikk et ekstra element jeg måtte takle underveis i hoppene. Det var ikke noe særlig. Måtte blunke underveis for å justere, og når du driver en såpass marginal idrett som hopp, kan det ha betydning.

Stor norsk dag

Uten dette ekstra elementet å tenke på, viste han seg frem allerede fra første konkurransedag i verdenscupen. Med dårligere fart enn dem som hadde hoppet lengst (to andre nordmenn) var han suveren i hoppbakken og gikk ut på langrennsdelen med et knapt halvt minutts forsprang.

Det var et forsprang ingen var i nærheten av å ta inn. Riiber økte og bak seg så han nesten bare nordmenn. Ifølge kombinertsjef Ivar Stuan var det første gang at Norge hadde de fire første plassene i verdenscupen i kombinert. Bak Riiber kom Espen Bjørnstad som monsterhoppet 148 meter i den store bakken i Ruka. Deretter fulgte Jens Lurås Oftebro og Jørgen Graabak.

– Det fungerte veldig bra med synet i dag. Jeg er veldig glad for at jeg valgte å ta den operasjonen. Nå er et irritasjonsmoment som er borte.

Satser på hele sesongen

Oslo-gutten fortsetter der han slapp i fjor. På toppen av pallen. Han er fortsatt sulten på seier. Minst like sulten som forrige sesong.

– Forrige sesong viste jeg at det var mulig å ha god form gjennom hele sesongen. Det har vært vanlig å trene hardt inn mot mesterskap for deretter å slippe opp. Det gjorde vi ikke i fjor, og vi har forsøkt det samme denne sesongen. Samtidig har jeg forsøkt å optimalisere treningene bedre og mener at vi har lykkes.

TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Kombinertsjef Ivar Stuan har mange lovord om eneren på det norske laget.

– Han er en skikkelig vinnerskalle. Og så er han en nerd som gjør alt som han kan påvirke for at han skal være i stand til å vinne. Han er en klok skiløper som er fremsynt og tenker helhet. Han viker ikke fra den planene han har lagt.

Skikongen

Fortsatt sliter kombinertsporten i Norge i skyggen av langrenn, hopp og alpint. Men lenger ned i Europa er interessen stor. En organisasjon for journalister som dekker nordiske grener i Mellom-Europa, Forum Nordicum, kåret Jarl Magnus Riiber til «Nordic Skikönig» (Nordisk skikonge) etter jubelsesongen 18/19.

TERJE PEDERSEN, NTB scanpix

Journalistene har delt ut prisen siden 1996 og store navn som Marit Bjørgen, Dario Cologna og Gregor Schlierenzauer har fått denne prisen tidligere. Riiber var den første kombinertløperen.

– Akkurat det var veldig hyggelig, sier han.

– Vi er på gang

Men fortsatt er det andre skiløpere som får langt mer oppmerksomhet i Norge enn vinnermaskinen fra Heming IL. Bare et par norske journalister ventet under flomlysene i Ruka etter at Norge hadde tapetsert pallen en drøy halvtime etter sprintfinalene med Klæbo- og Falla-seier.

Riiber selv har jo en viss forståelse for at andre utøvere har fått mer omtale og omtanke enn norske kombinertløpere.

– Langrenn har vært dyktig i Norge. De har bygd opp store profiler. Klæbo og Johaug er vel de heteste sponsorobjektene i Norge. De har fått det til. Nå føler jeg at kombinert er på gang.

22-åringen lovpriser det laget som nå presterer i en øvelse som har vært dominert av Tyskland og Østerrike de siste årene.

– Vi har funnet oppskriften på hva som skal til. For det første må det hoppes jevnt godt. Dessuten fungerer vi veldig godt som et lag nå. Vi har hevet oss mye de siste årene, sier han.

Kombinertsjef Ivar Stuan lar seg imponere over hva hans gutter fikk til Ruka.

– Det er ingen enkelte grep som har ført oss opp og frem. Vi har jobbet med hele pakken. Vi har et tett samarbeid med hopplandslaget og lærer mye av dem. Det er fordel at vi har et sterkt hopplandslag som vi kan få hjelp hos. Det er unge gutter som er rå i konkurranser. Vi har utøvere som tør, sier han.