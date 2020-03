KVITFJELL: Aleksander Aamodt Kilde var et eneste stort glis i målområdet i Kvitfjell, selv om østerrikske Matthias Mayer snøt ham for hans første seier på hjemmebane.

27-åringen fra Bærum er i storform. Uansett om han føler at han gjør feil, så hevder han seg i toppen.

– Jeg tror bare det er en selvtillit som ligger i bunn, og utstyr som funker, og en servicemann som er utrolig bra. Jeg får levert ski som fungerer og kjører bra. Jeg føler at skikjøringen er mye bedre enn det har vært på noen år. Totalpakken fungerer nå, sier Kilde i solskinnet i Kvitfjell.

– Jeg smiler når jeg kjører. Det er helt vanvittig gøy å kjøre. Jeg får bare ta det videre. Se hvor det bringer meg. Nå er det i hvert fall veldig spennende fremover, fortsetter han.

Geir Olsen / NTB scanpix

Fakta: Aleksander Aamodt Kilde Født: 21. september 1992 (27 år) Klubb: Lommedalen Meritter: Verdenscupen: 4 enkeltseirer (2 utfor og 2 super-G). VM: To 4.-plasser som best (super-G og kombinasjon 2017) OL: 13. plass som best (super-G)

Tok over verdenscupledelsen

En som også synes det ligger an til spennende tider for Kilde, er hans tidligere lagkamerat Aksel Lund Svindal. I Kvitfjell er det tydelig at Svindal fortsatt en stor stjerne i alpinmiljøet.

37-åringen prøver å følge med på utforrennet fra målområdet, men får aldri stå alene da tidligere konkurrenter, trenere og servicemenn vil hilse på.

Svindal har virkelig latt seg imponere av Kilde.

– Det er helt fantastisk. Det er stabilt fra start til slutt. Han hadde sånt sett, ut fra hvor god han har vært, fortjent flere seire. Men han er der oppe hele tiden. Det er det viktigste. Det er også derfor vi står her og prater om at det er spennende i sammenlagtcupen, fordi han er der oppe hele tiden, sier Svindal.

Etter lørdagens utforrenn er Kilde 54 poeng foran Alexis Pinturault. Franskmannen følte seg tvunget til å ta turen til Kvitfjell, men klarte ikke ta poeng i utfor. I super-G er det ventet at Kilde øker forspranget ytterligere, selv om Pinturault nok vil komme høyere på resultatlisten.

Anders Møllersen

Fakta: Verdenscupen sammenlagt Aleksander Aamodt Kilde, 1202 Alexis Pinturault, 1148 Henrik Kristoffersen, 1041 Matthias Mayer, 916 Vincent Kriechmayr, 794 Det gjenstår tre renn av sesongen. Super-G i Kvitfjell søndag og storslalåm og slalåm i Kranjska Gora neste helg.

– Overraskende

Svindal mener Kilde endelig er der han skal være, selv om han er litt overrasket over at han er der allerede nå.

– At han har vært så stabil er jeg litt overrasket over, men jeg er ikke så overrasket over toppfarten hans. Han har hatt noen renn de siste årene hvor han har vært helt rå, men så har han gjort mye feil også. I år står han bedre i balanse og unngår en del feil. Da er han der han fortjener å være basert på det treningsarbeidet og hvor god han er.

Kilde tar seg ikke nær av at Svindal og flere er overrasket over hans resultater.

– Jeg er jo overrasket over det selv. Det er veldig mange som er det, fordi jeg har gått fra et utstyrsmerke som skulle ta meg et steg videre. Så viste det seg at det ikke fungerte så bra. Totalpakken da var så vanskelig for meg. Jeg jobbet og jobbet, og fikk ikke ting til å fungere. Så byttet jeg ski, også har jeg trent veldig bra de siste tre årene. Jeg har fått enorm støtte av folkene rundt meg og hatt en utrolig glede av å bli bedre. Jeg føler at jeg har lagt ned mye jobb, men at jeg skulle ligge der jeg ligger nå hadde jeg ikke trodd, sier Kilde.

– Det ligger mye bak. Det er det som gjør det så gøy med den sporten her. Det er så mange forskjellige variabler som spiller inn for at man skal kunne bli verdens beste. At det skulle komme allerede i år, det er overraskende, men ekstremt gøy, legger han til.

Geir Olsen / NTB scanpix

At også Kilde viser at han kan beherske et høyt nivå i storslalåm, mener Svindal viser at Henrik Kristoffersen og Alexis Pinturault må forvente enda større konkurranse i årene som kommer.

– Det er nok flere som har trodd at det skulle være «lettere» for Pinturault og Henrik enn det har vært i år. Det er fordi «Aleks» leverer, jevnt og trutt. De har vært mer ustabile faktisk, både Henrik og Pinturault. Han har kjørt bra nok i år til at han kunne vært enda bedre i storslalåm. Jeg vil si at han har hatt litt stang ut. Hvis han får det til, så blir han utrolig vanskelig å slå, sier Svindal.

Kommer med oppfordring

Når 37-åringen blir bedt om å beskrive hvordan det var å trene med Kilde drar han frem en setning han selv har brukt for å bli en av tidenes største i sirkuset.

– Det er det «jevne som drar». Han er en rå fyr, med veldig gode holdninger som står på jevnt og trutt hele tiden. Han finner ikke på noen unnskyldninger for å ta snarveier. Bare se på det fysiske, det er ingen på start her i dag som overgår han i fysikk, forklarer Svindal.

Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Jeg liker kontinuitet. Jeg har lært av Aksel at det er det jevne som drar. Men jeg har alltid hatt den indre «driven» til å kunne kjøre mye på ski og trene mye, sier Kilde.

Som 27-åring og endelig i verdenstoppen kommer han med en oppfordring til dem som føler på motgang.

– «Never give up» (aldri gi opp). Det er muligheter for alle, hvis man bare virkelig vil. Jeg kjente på den følelsen at det er kjipt når det ikke går, men så plutselig bare knekker du koden. Jeg har ikke ord som beskriver hvor god den følelsen er å kunne stå på start og kjempe om seier i hvert eneste renn. Det er dritfett, sier Kilde.