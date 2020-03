Den svenske håndballserien spilles videre mens Norge og andre land avlyser: – Det føles helt feil

Der det meste av idrett, både på bredde- og proffnivå, er utsatt eller avlyst i Europa, har det svenske håndballforbundet besluttet at de skal spille de resterende kampene av Handbollsligan.

Det vekker sterke reaksjoner.

– Jeg synes det er katastrofalt at vi skal spille. Jeg skjønner det ikke, det er helt utrolig. Det er alltid spillerne som må betale prisen, sier Lugi HF-trener Zoran Roganovic til Aftonbladet.

– Norsk og dansk håndball har stengt ned. Premier League er innstilt inntil videre. NBA og NHL hat tatt en pause. Men svensk håndball kjører på. Vi må også respektere kampen mot koronaviruset, sier Rasmus Overby, trener for IK Sävehof, til Expressen.

– Det føles helt feil

Trønderen Lasse Indergård Balstad (26) reagerer også på beslutningen. Han spiller til daglig for Ystads IF. De skal spille sin siste seriekamp førstkommende tirsdag.

– Det er veldig spesielt og rart at man skal lade opp til en kamp på tirsdag når man ser at alle andre idretter og ligaer i Europa, om det er fotball eller håndball, avslutter eller utsetter. Det føles rart og unødvendig. Det kommer i andre rekke å tenke på håndballen nå, sier Balstad til oss.

Han er klinkende klar på at kampen burde blitt avlyst eller utsatt.

– Laget har bare fått beskjed om ikke å håndhilse og være nøye med hygiene, men samtidig skal man trene sammen og kaste den samme ballen. Det føles helt feil.

Holder trolig datteren hjemme

Den tidligere Kolstad-kapteinen sier at de har snakket om det litt i laget, men at det ikke virker som svenskene helt har skjønt alvoret.

– Samboeren min og jeg følger egentlig bare med i norske medier, og har jo skjønt alvoret i det. Jeg tror ikke svenskene er blitt like påvirket av det siden det ikke skrives like sterkt om det i svenske medier. Det virker ikke som det er like mye bekymring blant folk flest, sier Balstad.

Der samtlige utdanningsinstitusjoner ble stengt i Norge klokken 18 torsdag, holder de fleste skoler åpent som vanlig i Sverige.

– Barnehagen til datteren min er åpen, men jeg tror ikke vi kommer til å sende henne dit neste uke. Vi følger heller norske anbefalinger enn de svenske, sier Balstad.

Norsk trener overrasket

Den norske Skövde-treneren Jonas Liberg Wille er også overrasket. Han har fulgt situasjonen tett i Norge, Sverige og Danmark, hvor han flytter til sommeren for å ta over Mors-Thy, og stusser over at Sverige agerer annerledes enn nabolandene.

– Det virker som at samfunnet i Sverige oppfatter det mindre dramatisk generelt, men så har det skjedd ekstremt mye på tre dager i Norge. Det kan hende de bare ligger tre-fire dager etter, sier Wille.

Skövde er i forrykende form med bare ett tap på de siste 16 kampene. Wille sier at han sitter med en magefølelse om at sluttspillet kommer til å bli avlyst i løpet av noen dager, og det kan bety at tirsdagens kamp blir hans siste som Skövde-trener.

– Nå er det jo ikke synd på meg og Skövde i denne situasjonen, men man hadde selvfølgelig ønsket å klinke til med en skikkelig avslutning. Samtidig blir det veldig egosentrisk å snakke om stakkars meg som ikke fikk oppleve den avslutningen når situasjonen er som den er. Det her er bare en bagatell i det store og hele, sier han.

– Følger de retningslinjer som finnes

Robert Wedberg, generalsekretær i det svenske håndballforbundet, sier til Aftonbladet at han forstår at beslutningen skaper reaksjoner. Samtidig forsvarer han avgjørelsen.

– Jeg har full respekt for at man har ulike syn på beslutningene som tas, det må vi respektere. Men vi følger de retningslinjer som finnes, vi har til og med vært litt tøffere ettersom vi spiller uten publikum, sier Wedberg.

På spørsmål om hvorfor det er viktig å spille håndballserien nå, sier han:

– Det er kanskje ikke så viktig, men det er en mulighet for å gjøre det nå. Folkehelsemyndigheter sa fredag at vi ikke må lamslå alt, og vi hadde aldri gått i en annen retning enn hva de sier, sier Wedberg.