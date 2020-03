Håndballspillere som Halden, Haslum, ØIF Arendal, Elverum, Drammen, Kolstad, Sandefjord Håndball, Runar, Elverum, Fredrikstad, Nøtterøy og Molde er noen av dem som har permittert spillere. Flere er i ferd med å gjøre det.

– Vi hadde ingen annen mulighet når vi ikke har inntekter, sier Roger Meyer. Han er daglig leder i Nøtterøy.

– Den perioden vi går inn i nå hadde betydd mye for oss i form av dugnader. Men de pengene går tapt nå.

Spillere i alle idretter har hverken treninger eller kamper å gå til i disse dager, og dermed ikke inntekt.

– Henvendelsene har eksplodert, sier Joachim Walltin i Niso, Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon.

Han leder fagforeningen som har 1350 medlemmer. Flesteparten fra fotball, håndball og ishockey.

Omtrent 1000 er aktive.

– Mange ringer og usikkerheten er stor. Vi har aldri opplevd noe slikt tidligere i idretten, sier han.

Niso-sjefen, selv i karantene, og medspillere prøver å svare så godt de kan.

Spillere på de høyeste nivåene i disse idrettene skal også betale husleier og handle mat. Mange har familie og barn.

– De har noen rettigheter som gjelder for andre bransjer. Det er jo en unntakstilstand nå, og det er blitt en god justering på hvem som har dagpenger, sier Walltin.

Senket grensene

Walltin opplyser at det normalt har vært slik at en utøver må tjene 150.000 kroner, eller 1,5 G, for å ha rett til penger. I disse koronatider har myndighetene senket terskelen til 0,75 G. Det utgjør 75.000 årlig.

– Fortsatt er det mange som heller ikke har den summen fra arbeidsgiver, legger han til.

Mange klubber, spesielt i håndball og ishockey, har gått til permitteringer. Det er ventet det samme i fotballen.

– Selv i fotballen, på det høyeste nivået, er det unge spillere som ikke tjener den minimumssummen og dermed får dagpenger.

Utlendinger er en utfordring

Niso har de siste dagene vært opptatt av hvordan de kan råde og hjelpe medlemmene på best mulig måte. Walltin er glad for at dagpenger nå kommer den tredje dagen, og ikke 15 som før.

– Normalt er jo ikke 75.000 kroner mye å overleve på. De må vel ha noen andre inntekter fra før?

– Mange bor hjemme hos foreldrene og er studenter. Noen har en ekstra jobb ved siden av idretten. Men den muligheten blir borte nå for de fleste.

Walltin forteller at utenlandske spillere er en ekstra utfordring.

– Ja, de må ha vært i landet i ett år, eller skrevet langtidskontrakt, for å få dagpenger. De som kom i midten av januar og skal være ut sesongen, faller ikke inn under ordningen.

– Må ta hensyn

De fleste aktuelle utøverne spiller i 1.- og 2.- divisjon. I fotball er det også noen fra 3.-divisjon som er medlemmer. Utenom det er det noen få som ikke driver lagidrett.

– De fleste bor for seg selv og har utgifter. De har regninger å betjene. Vi har oppfordret alle til å ta dette via sine tillitsvalgte, slik at vi kan hjelpe flest mulig. Og så er det en sterk oppfordring til myndighetene om at det også blir et sikkerhetsnett for dem som har minst.

I enkelte klubber er nå alle på laget permittert. Det gjelder spesielt i håndball og ishockey.

– Jeg håper at klubbene tar særskilte hensyn til de som ikke har krav på dagpenger.

Vipers vil unngå permittering

Norges beste håndballklubb, Vipers, prøver å unngå permisjon.

– Vi permitterer ikke. Vi forsøker så langt vi kan å unngå det, sier trener Ole Gustav Gjekstad.

Vidar Ruud / NTB scanpix

H an og alle spillerne er i karantene etter spill i Champions League i Romania for en drøy uke siden.

– Vi har en robust klubb og ønsker ikke å bruke denne situasjonen til å spare penger. Blir det langvarig, må vi til enhver tid se hva som skal skje videre. Spillere gjør ikke noe felles. Mange har dratt hjem der de kommer fra. Kontoret er stengt ned, sier treneren.