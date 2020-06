Forretningsmannen Northug har gjort sitt første kupp

Petter Northug og verdens beste sandvolleyspillere skal samarbeide. Det er viktig for Northugs nye liv som forretningsmann.

Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum (t.h.) gir Petter Northug grunnleggende opplæring i volleyball. Han har klart å kapre verdens beste sandvolleyspillere til sin egen stall av sportsbrillebrukere. Jan Tomas Espedal

VOLDSLØKKA: – Du tvinner sammen tomlene og plasserer armene slik og slik.

Anders Mol og Christian Sørum prøver å forklare Petter Northug de helt grunnleggende slagene i volleyball.

Verdens beste sandvolleyballspillere møter det som en gang var verdens beste langrennsløper. Men det handler mest om penger og en sponsorkontrakt dem imellom.

Petter Northug investerer og promoterer. Han vil selge sportsbriller og snart også klær. Men han er en liten fisk i et stort hav. Foreløpig.

Han hanker imidlertid inn stadig nye stjerner som skal hjelpe ham å utfordre store merkevarer som Oakley, Bliz, Dæhlie, Swix og så videre. Han har for alvor startet livet etter idrettskarrieren. Han bedyrer at det har gått bra så langt.

– Det har vært en fin overgang. Jeg er jo veldig heldig som får jobbe med egen merkevare og har flinke folk med meg på laget. Jeg lærer nye ting hver dag, sier han.

Kræsjkurs i volleyball først

De to sandvolleyballstjernene lærer bort noe til langrennslegenden. Men de forventer å lære noe av ham også.

– Han har jo vært med på litt av hvert. Han har helt sikkert noe å fortelle oss om prestasjon under press, om å takle alt medieoppstyret og slike ting, sier Anders Mol.

Petter Northug slår, om ikke helt rent, så i hvert fall så hardt han klarer. Christian Sørum på andre siden av nettet vil etter hvert ikke ha de helt store problemene med å plukke opp smashen til den tidligere skistjernen. Jan Tomas Espedal

Men på sandvolleyballbanene på Voldsløkka i Oslo var det definitivt den pensjonerte langrennsløperen som hadde mest å lære. Det ble arrangert en liten kamp hvor de to volleyballspillerne beveget seg som gaseller over den lett fuktige sanden. Mannen som sin tid danset over snø, var langt mer tung i steget og den første som måtte hive etter pusten.

Håper på brillefin fremtid

Nå er dette altså ikke kun en historie om toppidrettsutøvere som har funnet hverandre for å snakke om fag. Det handler om at Petter Northug, i sitt nye liv som forretningsmann, ønsker seg stjerner i sin stall av sportsbrillebrukere. Northug har vært med på å utvikle en «rask brille» som han nå får plassert på hodet til de to beste sandvolleyballspillerne i verden.

Han er tydelig stolt over at stadig nye toppidrettsutøvere, som svenskenes nye langrennsyndling Frida Karlsson eller sykkellaget Team Uno X, blir med på hans forsøkt på å konkurrere med de store gigantene på markedet.

Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum håper at det gjennom sitt samarbeid kan plukke opp tips og råd om hvordan livet på toppen er. Jan Tomas Espedal

Fakta Northugs stall Her er noen av de mest kjente navnene i stallen til det Northug håper skal bli et sportsbrilleimperium: Anders Mol og Christian Sørum (sandvolleyball) Frida Karlsson (langrenn) Calle Halfvarsson (langrenn) Maiken Caspersen Falla (langrenn) Birgit Skarstein (roing og langrenn) Team Uno X (Pro-kontinentallag, sykkel) Anders Aukland (langløp, langrenn) Støtteapparatet i Norges Skiforbund Vis mer

Northug innrømmer gjerne at han har gjort et kupp.

– Det betyr veldig mye, og vi er veldig stolte av å ha dem med på laget.

Grunnen til det er at sandvolleyball er en verdensidrett hvor utøverne kun er ikledd shorts, singlet – og briller. Sportsbrillegiganten Oakley har så godt som monopol. Nesten alle spiller med briller fra den amerikanske produsenten. Nå gir Anders Mol og Christian Sørum Petter Northug en mulighet til å vise seg frem på den virkelig store scenen.

– Det vil garantert bli lagt merke til at vi bruker et annet merke. Folk kommer til å lure på hva dette her er. Da skal vi fortelle at det er en norsk skistjerne som står bak. Litt kult, sier Christian Sørum.

Utvider til høsten

Petter Northug begynte så smått med egne merkevarer da han ennå var aktiv og drev sitt eget lag med Coop som den store sponsoren. Etter karrieren har han tatt sats og bruker sitt navn, rykte, erfaring og egen formue til å selge sportsbriller. Et vanskelig marked hvor han utfordrer noen av de virkelig store merkevarene. Han har investert betydelige beløp i prosjektet. Til høsten utvider han med en egen kleskolleksjon.

Livet hans har tatt en endring. Men han er fornøyd nå, og han føler at han fortsatt får drive på med noe som har litt forbindelse til idrett.

– Det å få en hverdag hvor det er spenning, konkurranse og samtidig få møte utøvere, får meg til å føle meg privilegert, sier Northug.

Han innrømmer gjerne at han søker nye utfordringer flere steder. Han er begynt å hoppe fallskjerm og satsing med egne penger i egne virksomhet gir også spenning.

– Det er en artig investering. Å gå inn her med egne penger i noe som man selv driver, er artig, sier han.

Hans engasjement i briller og klær har en viss fallhøyde. Men det har, ifølge ham selv, gått bra så langt.

– At vi allerede nå er den nest mest solgte sportsbrillen i Norge, er over all forventning.

Billig sponsoravtale

De to sandvolleyballspillerne har ikke tjent en eneste krone i premiepenger denne sesongen. Pandemien har sørget for at alt er avlyst. Sørum og Mol reiser vanligvis verden rundt fra senvinteren til tidlig høst. I potten lå stadig høyere summer med utenlandsk valuta. Nå har det blitt stille. De håper at det skal bli mulig å få avviklet noen konkurranser i september.

– Det går greit. Vi har et lavt forbruk. Begge bor hjemme og begge er single, sier de og gliser.

Avtalen med Petter Northug fører heller ikke til de helt store bevegelsene på kontoen. De hadde heller ingen større økonomisk hjelp fra Oakley. De er mest fornøyd med at de nå får utstyr som de selv kan være med på å utvikle.