GARDERMOEN: Scenene da 23-åringen kom ut i ankomsthallen med en medalje rundt halsen handlet om kjærlighet. For de seks landslagsbryterne som omfavnet gullgutten og kastet ham i været, følte det nesten som om de hadde vunnet selv.

– Jeg må jo dele den medaljen med dem, sa Morten Thoresen som hadde sovet én time natten etter brytetriumfen i EM i Roma.

– Jeg er helt skjelven. Kroppen min er smadret og i fillebiter, sa han.

Han hadde veteranen Stig André Berge ved sin side, og han visste noe om hvordan det er å komme hjem etter å ha oppnådd noe stort.

Thoresen smilte så bredt som det er mulig å gjøre, han har tannlegetime fredag etter at tannen ble ødelagt i VM i fjor.

– Men nå vil de ha meg hjem til Bodø, forklarte han.

Heiko Junge, NTB scanpix

Og etter å ha blitt intervjuet av flere, gjentok han drømmen han hadde som 16-åring:

– Jeg vil bli verdens beste bryter og er på vei i riktig retning.

Felix Baldauf og Oscar Marvik, to av de norske OL-håpene som håper å få billett til Tokyo, hadde puls mens de ventet på vinneren.

– Dette gir inspirasjon til alle på laget, sier landslagstrener Eren Gjægtvik.

Slik så det ut da Thoresen ble mottatt på Gardermoen:

Han har vært med på den tøffe veien som de norske bryterne har gått. Morten Thoresen er blant dem som kan takke Gjægtvik og forbundet for å ha tatt grepet som har ført til at herrrebryterne har tatt flere av de 21 medaljene som har kommet siden 2014, selv om mesterskapet i Roma var Thoresens store gjennombrudd. For i perioden 1993 til 2014 fikk Norge kun én medalje.

Det var Stig André Berges EM- sølv i 2007.

Heiko Junge, NTB scanpix

Heiko Junge, NTB scanpix

Tok det tøffeste valget

Den magre statistikken førte til et uvanlig valg etter OL i London i 2012. Tidligere bryter og trener Fritz Aanes fant ut at noe måtte gjøres. Valget ble å kreve at alle brytere som ville satse, måtte flytte til Oslo. Tanken om sentralisering føltes som det eneste rette.

– Vi måtte samle de beste, fordi vi var så langt bak andre nasjoner, sier Gjægtvik.

Han er en trener som har vært med hele veien, og som husker at en 16 år gammel kom fra Bodø for å begynne på Wang Toppidrett og satse med landslaget.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Fakta: Morten Thoresen Født: 2.1.1997 Klubb: Bodø Bryteklubb Bor: Oslo Vektklasse: 67 kg Sivilstand: Kjæreste Meritter: EM-gull, bronse U23-EM, ni NM-gull, to 2.-plasser i verdenscupen.

Upopulært i noen klubber

Bryteforbundets avgjørelse var kontroversiell.

– Det var mye motstand fra klubbene fordi vi tok de beste utøverne fra dem. Både for trenere og klubber var det sårt. De fleste trenere er imidlertid hobbytrenere som ikke hadde mulighet til å gi de beste et fullverdig opplegg, opplyser Gjægtvik.

Sentraliseringsmodellen skulle vise seg å bli vellykket, selv om ikke alle passet inn. Det var brytere som dro hjem igjen, som ikke orket hardkjøret.

– Det var noen som fant ut at det profesjonelle brytelivet ikke var noe for dem. Vi la listen ganske høyt på kvalitet i hverdagen, fordi vi måtte trene slik de beste nasjonene gjør. Kritikken stilnet etter hvert som medaljene kom.

I dag er det bare Stig André Berge som er igjen fra «den første sentraliseringsbølgen». Baldauf og Thoresen kom med i den andre.

Gjægtvik forteller at alle utøverne som er på landslaget nå, har dratt hjem med tårer i øynene i perioder.

– Det er ganske hardt, ja.

Se vårt videointervju med gullvinneren:

Ville bli verdens beste

Men Thoresen sto på, en «hardtarbeidende kriger», som Gjægtvik beskriver ham.

– Jeg sa allerede da han var 15 år at han ville bli en av verdens beste brytere, men også ham måtte vi sende hjem noen helger slik at han kunne få litt kjærlighet.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Fakta: Norske europamestre menn 2020: Morten Thoresen (67 kg) 2017: Felix Baldauf (98 kg) 1992: Lars Rønningen (48 kg) 1990: Jon Rønningen (52 kg) 1988: Lars Rønningen (48 kg) 1927: Sven Martinsen (58 kg)

Fakta: Bryternes oppskrift: Sentralisering Sentralisering tvang seg frem etter OL i London. De beste bryterne fra hele landet ble samlet i Oslo. To daglige treningsøkter hørte med. Forbundet startet samarbeide med Olympiatoppen. Fritz Aanes ansatt som fulltidstrener. Bryterne har 100–120 reisedøgn i året. Da første medalje kom i 2017 med EM-gull til Felix Baldauf, var det 25 år siden forrige gang Norge tok EM-gull. Da til Lars Rønningen. Det var fjerde året på rad at en norsk herrebryter tok EM-medalje.

Thoresen husker godt at han bestemte seg for å flytte hjemmefra.

– Jeg hadde solid støtte fra familien. Og jeg sa det til meg selv at jeg skulle bli verdens beste allerede da.

Tenåringen kom inn i et system der den 13 år eldre Berge tok ekstra godt vare på og herdet ham, men nordlendingens karriere gikk opp og ned. Det skjedde også etter bronsen i U23-VM for et par år siden. Han var skadeplaget.

PETTER ARVIDSON / BILDBYRÅN

Fikk brudd i ryggen

Da Berge var i EM-finalen i fjor, satt Thoresen på familiehytten til kjæresten i Salten og så kameraten på TV. Thoresen hadde pådratt seg brudd i ryggen på grunn av overbelastning.

– Jeg var for vill, kommenterer Thoresen.

Han fikk ikke lov til å gjøre noe på tre måneder og ble lei seg. Da var det fint å tenke på Berge som et godt eksempel.

Nå er det eleven Thoresen som er den sterkeste. Thoresen klarte 2–2 mot russeren Nazir Abdullaev og vant fordi han tok det siste poenget.