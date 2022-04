Hopplandslaget klarer ikke millionkrav: Nekter budsjettkutt

Styret i Norges Skiforbund påla hopplandslaget å inngå en ny sponsoravtale før 1. mai eller kutte i sitt eget budsjett. Ingen av delene kommer til å skje.

HOPPSJEF OG SKIPRESIDENT: Clas Brede Bråthen (t.v.) og Erik Røste har ligget i konflikt det siste året.

Det sier landslagssjef Clas Brede Bråthen til VG.

Det var i forrige uke at VG fortalte hvordan skistyret, som ledes av Erik Røste, har stilt krav til norsk hoppsport.

Samtlige sponsoravtaler går ut i slutten av måneden, og hopplandslaget må derfor skaffe fem millioner kroner før 1. mai. Deretter må 2,5 millioner kroner på plass både 15. mai og 1. juni.

Skjer ikke dette, så pålegges Hopp-Norge budsjettkutt.

Men landslagssjef Clas Brede Bråthen kan allerede nå fastslå at det ikke kommer til å signeres en ny, stor avtale i løpet av de neste tre dagene.

– Vi jobber hardt og befinner oss i gode prosesser med eksisterende samarbeidspartnerne våre. Men det kommer ikke til å bli signert en stor avtale før 1. mai. Det er ikke sånn vi jobber, sier Bråthen til VG.

Både han og andre deler av hoppmiljøet er frustrert over fristene som ledelsen i Norges Skiforbund har satt.

– Det er ikke vi som har definert tidsfrister uten å kjøre en dialog knyttet til dette. Vi jobber nå med å skaffe en finansiering som vi skal leve med i den neste fireårsperioden, og det krever et grundig og godt håndverk. Det setter også eksisterende og eventuelt nye partnere pris på, sier Bråthen.

– Dere er pålagt kutt fra 1. mai. Hva skjer nå?

– Det må du ta med Erik Røste og andre ledere i skiforbundet. Jeg har ikke tenkt til å kutte i et budsjett i denne sammenheng, det får andre gjøre. Jeg har tro på det produktet vi selger og har ingen ansatte å miste. Det er ikke stort å kutte foruten bemanning, men skal vi levere resultater på toppnivå, som vi selger inn til sponsorene, så må utøverne ha folk rundt seg slik at de er best mulig forberedt på det øverste nivået.

Røste: – Godt å høre

VG har sendt Bråthens sitater til skipresident Erik Røste, samt spørsmål om hva dette vil bety for eventuelle kutt på hopplandslaget og hvorvidt det er aktuelt å gi en utvidet tidsfrist.

I svaret, som kom etter 23 timer, er ingen av disse spørsmålene besvart:

«Nå som en lang og god sesong er over, er det godt å høre at det er gode prosesser med eksisterende sponsorer og at det er dialog med potensielt nye. Det er flott at hopp sier at det vil gi resultater og vi imøteser at tidligere samarbeidspartene og nye vil være en del av hoppfamilien» skriver Røste i sitt svar.

Tidligere har han sagt dette om sin egen rolle i «hoppbråket»:

Clas Brede Bråthen mener det vil få konsekvenser for det produktet han selger inn til mulige sponsorer dersom det nå skal kuttes.

– Sånn kan vi ikke drive, mener han.

– Når lander dere en avtale som gir arbeidsro?

– Jeg er ganske sikkert på at våre eksisterende partnere får en trygghet i at kursen videre for Norges Skiforbund er forenlig med deres eget verdisett, så tar ikke det lang tid. Når den kursen synliggjøres overfor dem, må nesten andre svare på. For de vet hva vi står for, og de har kommunisert at de er godt fornøyd med det.

– Sier du at de har problemer med ledelsen i skiforbundet og at det må endringer til før de signerer en ny avtale?

– De trenger trygghet på at det vil bli satset på hoppsporten. Det er vanskelig å signere en avtale nå som handler om å være partner til en av verdens beste hoppnasjoner, og så kommer det brutale kutt tre måneder etter en kontraktsinngåelse. Vi føler oss trygge på at vi skal lykkes med finansieringen dersom vi får tid, sier landslagssjefen.

LO er den eneste sponsoren som har sagt at de ikke er med videre. Deres bidrag har vært rundt 13,5 millioner kroner årlig, av et budsjett på totalt 25–26 millioner kroner.

Clas Brede Bråthen er tydelig på at han hadde satt pris på minst mulig forstyrrelser i arbeidet som nå pågår med å lande nye sponsoravtaler.

– Man er ikke lugn før alt er på plass, men den dialogen vi har med eksisterende og mulig nye partnere gir ingen grunn til mareritt. Men solid håndverk krever tid. Det er lettere å slå opp et telt enn å bygge et hus, sier han.