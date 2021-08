Opdal vil at de tolv spillerne på nachspielet skal stå frem

Brann-treneren utfordret nachspiel-deltakerne til å stå frem med navn. Det kan skje i dag.

Brann-keeper Håkon Opdal snakket om skandalen som har ridd klubben den siste halvannen uken.

19. aug. 2021 12:19 Sist oppdatert nå nettopp

Brann Stadion: – Vi ønsker å få fakta på bordet i denne saken. Det vil komme en uttalelse på et tidspunkt, sier Brann-keeper Håkon Opdal etter treningen torsdag.

– Kan den komme allerede i dag?

– Ja, mest sannsynlig, uten at jeg kan love det.

Ba spillerne stå frem

Onsdag avslørte trener Eirik Horneland at han hadde bedt spillerne som var på det famøse Stadion-nachspielet i forrige uke, stå frem med navn.

Daniel Pedersen er Branns kaptein.

Den oppfordringen er nå til behandling i spillergruppen. Tolv spillere var på festen, som skjedde etter en større lagmiddag i Bergen sentrum.

– Det er en litt uoversiktlig situasjon. Som spillergruppe er vi interessert i å få ryddet opp, å få klarhet i alt som har skjedd. Det er det vi jobber med nå, sier Opdal.

– Mener du at denne listen bør ut?

– Ja, jeg ser ikke helt faren med det. I utgangspunktet er det gjerne slik at dersom ingen sier noe, er alle mistenkt, sier veterankeeperen. Han legger til at han personlig ikke føler seg mistenkt.

– Er det viktig for deg og de andre spillerne som ikke var på nachspielet at dere blir «frikjent» og slipper å leve med spørsmålene?

– Jeg tenker at vi nå skal diskutere dette internt, sier Opdal.

Også torsdag ble Brann-spillerne møtt av så godt som hele Presse-Norge da de gikk av treningsbanen på Nymark.

– Jeg syns vi bør få klarlagt ting nå slik at vi på best mulig vis kan komme oss videre og slippe å se så mange journalister hver eneste dag, sier kaptein Daniel Pedersen til BT etter trening.

Han understreket videre at spillerne har snakket godt sammen om hvordan en slik uttalelse eventuelt skal utformes, og, at diskusjonene fortsetter torsdag.

– Det å klarlegge hva som har skjedd er en mulighet å komme videre på, sier Pedersen.

Horneland: Det kompliserer situasjonen

Brann-trener Eirik Horneland sier at han har forståelse for at en eventuell beslutning om å signere på en slik pressemelding, kan være komplisert, og, at det krever en del diskusjon spillerne imellom.

Det var drikking, røyking og sex. Og politiet etterforsker et mulig seksuelt overgrep. Det er én mistenkt som nekter straffskyld.

Et dilemma er at spillere ikke ønsker å stå frem og ta ansvar for ting de ikke har gjort på nachspielet.

– De føler nok at de er i forskjellige situasjoner. Det å stå samlet rundt noe kan være vanskelig, det, sier Horneland.

– Det er klart at det kompliserer situasjonen for hele gjengen. Men det er noen som ikke har vært med i det hele tatt, det er komplisert for dem også, fortsetter Brann-treneren.

Horneland sier oppfordringen om å stå frem var nettopp det, en oppfordring, og at han ikke har noen problemer med det om spillerne ikke står frem.

– Jeg mener at du må stå for det du har gjort når du har dummet deg ut. Men det er min mening. De må få lov til å bearbeide dette på sin måte, sier Horneland.

Lørdag kveld leder han Brann i kamp borte mot Strømsgodset.

– Det er mye vanskeligere å forberede seg til kamp denne uken enn det var forrige uke. Vi får ikke fokus på det vi skal, sier Horneland.

– Forrige uke kunne vi ta det på adrenalin. Nå begynner mange å bli utmattet. Det er en alvorlig sak vi står oppi, fortsetter Brann-treneren.