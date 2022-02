OL-ilden er slukket. Nå vil nye stemmer igjen starte debatten om den skal tennes i Oslo – i 2034.

De norske utøverne la bak seg tidenes gullrush da de fløy fra OL-byen Beijing mandag morgen. Nå mener Oslo-politikere at OL-debatten bør tas opp igjen.

OL-ilden er slukket for denne gang. Kan den komme til Norge og Oslo i 2034?

22. feb. 2022 16:28 Sist oppdatert nå nettopp

– Vet du hva? Det kan jeg gå med på: Hvis vi får OL i Oslo i 2034, så kan jeg fortsette til 2034, sa skøyteesset Ragne Wiklund til VG før OL.

Skøyteløperen er født og oppvokst i Oslo. Da OL-debatten raste i Norge for åtte år siden, var familien hennes på den klare «ja»-siden. Wiklund er en av mange utøvere som mener at Norge burde ta på seg arrangørrollen og ikke kun dra til andre land og hente medaljer.

Her hjemme i Norge har det vært stille rundt OL-spørsmålet under lekene. Det til tross for at et sonderingsutvalg nå jobber med nettopp å sondere hva premissene for et eventuelt OL i Norge skal være.

Norges OL-utøvere tok med seg 16 gull i bagasjen hjem til Norge etter avslutningsseremonien på vinter-OL i Beijing. Det er mer enn noe land har klart tidligere.

– Er du med på leken, så ...

– Jeg håper mange av dem som nå har sett på OL, innser at det er noe som burde skje på norsk jord, sier Mehmet Kaan Inan i Oslo Høyre.

Inan vil, sammen med nestleder Merete Agerbak-Jensen i Oslo Høyre, få OL til Oslo og Norge i 2034 inn på Oslo Høyres partiprogram for perioden 2023–2027.

– Er du med på leken, så må du tåle steken, sier Inan og sikter til Norges dominans under lekene i Beijing.

I mai vil Idrettsforbundets sonderingsutvalg levere sin rapport. De vil da ikke ta stilling til om Norge bør arrangere OL, eller eventuelt hvor. Men OL på norsk jord skal bli en realitet for Wiklund i hennes karriere, bør diskusjonen allerede starte nå, mener de to Høyre-politikerne.

– Det er snakk om lange prosesser. Det skal forankres politisk, økonomien må gjennomgås, og vi må se på anleggssituasjonen. Vi er i hvert fall ikke for tidlig ute, sier Agerbak-Jensen, som selv satt i styringsgruppen for Oslo OL 2018, som tapte for Tromsø.

– Oslo markedsfører seg som verdens vinterhovedstad. Et OL i Norge ville vært en kjempefin markering for det, legger hun til.

Skolepolitisk talsmann i Oslo Høyre Mehmet Kaan Inan mener Oslo og resten av Østlandet bør arrangere OL i 2034.

Ønsker samarbeid med kommunene rundt

Men vi alle husker hvordan det gikk sist gang det var snakk om OL i den norske hovedstaden. Det hele stanset med et brak. Og det i Inan og Agerbak-Jensens stortingsgruppe i Høyre.

– Da var det så mye rart som var til stede i debatten, ikke minst om IOC. Jeg tror og håper det har skjedd mye på IOC-området, sier Agerbak-Jensen.

De mener at deres forslag nå inneholder flere elementer som vil gjøre det mer attraktivt å avholde OL denne gangen. – Et OL bør ikke arrangeres bare i Oslo, men også i flere byer på Østlandet. OL bør være et prosjekt for hele folket, og kommuner og fylker rundt Oslo bør også involveres, sier Inan og nevner blant annet Lillehammer.

Lillehammer nevnes også i de to Høyre-representantenes andre holdepunkt: bærekraft. – Bærekraft er den store nøkkelen. Vi bør vise hvordan man kan arrangere OL og ta i bruk det man allerede har. Det er viktig at det ikke koster et halvt statsbudsjett.

Han legger til at et eventuelt OL vil potensielt være et løft for breddeidretten i opprustning og nye anlegg.

Skal vedtas i september

Stortingsgruppen til Senterpartiet har allerede vedtatt at de ønsker et OL på norsk jord i 2034. Andre partier har derimot uttalt seg skeptisk til dette.

Aftenposten har vært i kontakt med både Nif og Oslo idrettskrets. De viser til at idretten nå er i en prosess med sondering.

Om Oslo Høyre velger å gå inn for et Oslo-OL og resten av Østlandet, bestemmes når partiprogrammet for 2023–2027 vedtas i september.