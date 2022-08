– Dette må være det verste marerittet som fotballspiller

Da tre spillere fikk ødelagt et korsbånd i løpet av to måneder, skjønte sportssjefen i Arna-Bjørnar at noe måtte gjøres.

Både Tanja Myrseth (fra v.), Nora Nøss og Vilde Veglo i Arna-Bjørnar har alle fått revet av et korsbånd. De synes det er vanskelig å ta innover seg at de er satt ut av spill i mange måneder fremover.

31. aug. 2022 09:32 Sist oppdatert nå nettopp

– Yes! Kom igjen, sier hovedtrener Bjarne Hagen.

Han gjør et iherdig forsøk på å motivere Arna-Bjørnar-spillerne, som står oppstilt på rekke og rad og hopper hekk på Arna idrettspark.