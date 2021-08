Gustav Iden visste tidlig at han kom til å bli «ekstremt god». – Selvtillit er alfa og omega.

Triatlonstjernene fra Bergen kom med tydelige råd til unge talenter ved Tertnes videregående skole.

Triatlet Vetle Bergsvik (fra v.) Casper Stornes, Gustav Iden, og treneren deres Alexander Skeltved dro på besøk hos Tertnes VGS etter sommer-OL.

– Jeg gikk tre år her på skolen, men klarte ikke å fullføre fordi jeg gjorde en elendig egeninnsats.

Elevene i gymsalen bryter ut i latter.

Triatlet og OL-utøver Gustav Iden står med mikrofonen i hånden. Invitert til Tertnes VGS for å inspirere elevene på toppidrettslinjen.

Innen kort tid kan det virke som om han kommer på nettopp hvorfor han er her.

– Jeg tok eksamen som privatist. Nå er jeg eneste av oss som var med i OL som klarte å fullføre videregående, sier han fornøyd og mottar applaus fra elevene.

Gustav Iden (til v.) og Casper Stornes kom på 8. og 11. plass i OL i Tokyo i år.

Det er nå snart en måned siden den store dagen. Kristian Blummenfelt tok Norges første OL-gull i triatlon. Iden ble nummer åtte og Casper Stornes nr. 11.

Sammen med Vetle Bergsvik Thorn utgjør de hele det norske herrelandslaget i triatlon.

Alle fire er fra Vestlandet. Alle fire gikk idrettslinjen på Tertnes. Tre kvalifiserte seg til sommer-OL. Mens fjerdemann håper å slå dem i OL i Paris om tre år.

Og OL-drømmen, den fikk de tidlig.

Kristian Blummenfelt og Gustav Iden i det de ankom Flesland etter OL.

Trener over 1300 timer i året

Denne uken skrev BT om triatlet Kristian Haugetun (13). Han er ungdomsmester i Norge og drømmer om å bli like god som Blummenfelt.

Både Iden, Stornes og Bergsvik forteller at de også begynte å satse i ung alder. I likhet med Kristian (13), var Blummenfelt det store forbildet.

– Foreldrene mine tok meg med på triatlon i Os. Jeg så Kristian for første gang da han vant sprintdistansen. Så ballet det på seg, sier Stornes.

Gullvinner Kristian Blummenfelt og Gustav Iden under Olympiske leker i Tokyo i sommer.

Triatlon består av svømming, sykling og løping, og krever derfor mye trening.

I en vanlig treningsuke legger triatlonstjernene ned rundt 25 timer trening i uken. På det meste mellom 30 og 40 timer, forteller Stornes.

De har ofret mye, også i ung alder. I år ligger de an til rundt 250 reisedøgn.

– Du må ha den indre drivkraften for å gjøre dette her. Ikke føle at det er et offer å legge ned så mange timer, droppe venner, fest, russetid og alt det der, sier Stornes.

Casper Stornes (fra v.), Gustav Iden og Kristian Blummenfelt i Ado-arena i 2018.

Visste tidlig at han kom til å bli god

Iden har tidligere fortalt BT at han visste han kom til å satse på idrett da han var ti. Men det var først da han ble 16 han gikk «all inn».

– Allerede før jeg begynte på videregående visste jeg at jeg skulle til OL og kom til å bli ekstremt god, sier han.

Da læreren på skolen spurte klassen om hvem som ville komme til OL, rakte Iden opp hånden med den største selvfølge. Denne selvsikkerheten tror han er viktig for å lykkes.

Han går alltid inn i løp med troen på seier.

– Selvtillit er alfa og omega.

Elevene ved toppidrettslinjen på Tertnes sitter spredt utover gymsalen. Noen kanskje med en OL-drøm i magen.

– Bygget opp et ekstremt press

Men det å være så åpen om ambisjonene kan også ha en bakside. Særlig om det er snakk om medaljeplasser i OL.

– Vi sa til mediene at vi hadde muligheten til første, andre og tredjeplass i OL. Vi bygget opp et ekstremt press på oss selv. Det kjente vi på, sier Iden.

Stornes forteller at han har vært mye skuffet etter 11.-plassen.

– Selv om det var en veldig sterk lagprestasjon, så er jeg der først og fremst for meg selv. Jeg vil prestere.

– Hvordan håndterer du skuffelsen?

– Det gjør meg bare mer motivert til å ligge ned mye arbeid frem mot OL i Paris. Nå gleder jeg meg til vintertreningen, sånn at jeg kan hamre løs.

Casper Stornes under OL i Tokyo i juli. Kristian Blummenfelt er like bak. Triatlon i OL består av 1500 meter svømming, 40 kilometer sykling og 10 kilometer løping.

– Følg drømmen

Inspirasjonsforedraget i gymsalen går mot slutten.

Sykkelelev Trygve Arvesen går bort til de tre triatletene med et spørsmål. Hvordan klarer de å motivere seg selv til en lang, kald intervalløkt når det regner som verst?

– Det å være selvsikker på eget treningsprogram er ekstremt viktig for motivasjonen. Er du helt sikker på at den økten faktisk gjør at du kommer til OL, da er det kjempelett å gjøre den, sier Iden.

– Hvordan klarer dere å motivere dere? spør sykkelelev Trygve Arvesen (til h.). Triatlet Vetle Bergsvik i mørk genser.

Som BT har skrevet, frykter en del at unge idrettsutøvere blir presset til å trene for mye og for hardt tidligere enn de bør.

– En av våre suksessoppskrifter er intensitetskontroll. Hvis du trener hardt hele tiden, blir du mest sannsynlig skadet og blir trolig ikke noe bedre i det hele tatt, sier Iden.

Men OL-stjernene er tydelige på at det er bra med ambisjoner.

– Følg drømmen, tenker jeg. Hvis du vil det, så kan du klare det, sier Stornes.