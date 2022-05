Håndballsensasjonen Nærbø: – Helt unikt

Med 13 egenproduserte spillere er Nærbø klare for europacupfinale i håndball. De fleste av dem har spilt sammen siden barndommen.

FLYR I EUROPA: Theodor Svensgård og de fleste av Nærbø-spillerne har alltid spilt sammen.

4. mai 2022 12:13 Sist oppdatert 9 minutter siden

Klubben uten helprofesjonelle spillere er klare for finalen i European Cup.

– Det er bra om det kommer én eliteseriespiller ut av et årskull. At så mange kommer opp og tar nivået er helt unikt, mener trener Rune Haugseng (52).

Søndag tok det helt av for 1640 jærbuer. Drammen ble slått i semifinalen etter stor dramatikk som ble avsluttet med straffekonkurranse.

De to siste helgene i mai venter rumenske Baia Mare i finalen av den tredjerangerte europacupen for kameratgjengen fra tettstedet med drøyt 7000 innbyggere.

– For vår del er dette helt utrolig stort, sier Haugseng som har trent flere av spillerne siden de var 11 år.

Tirsdag ble det klart at Nærbø må spille den avgjørende finalen på bortebane.

Rune Haugseng spilte VM for Norge i 1999, men måtte legge opp etter hjerteproblemer. 10 år senere begynte han som trener for sønnen Andreas Horst Haugseng. Guttelaget til Nærbø inneholdt også nevøene Tord og Rassin Haugseng.

I 2018 rykket den lille klubben opp i eliteserien, i 2020 spilte de cupfinale, og nå topper de prestasjonene med å nå en europeisk finale.

Lagets gjennomsnittsalder er på bare 23,5 år.

NÆRBØ-SUKSESS: Rune Haugseng har trent de fleste Nærbø-spillerne siden de var barn.

Nærbø er bygd opp rundt 1998-årgangen. De hadde med bortimot 30 spillere til 16-årsalderen og minner om Bryne-prosjektet som omtrent på samme tid tok vare på alle mens de avlet opp verdensstjernen Erling Braut Haaland og flere toppspillere.

– Vi har et sterkt samhold, beskriver treneren om Nærbø.

Haugseng kjenner Haalands barne- og ungdomstrener, Alf Ingve Berntsen, og har selvsagt diskutert med ham. Haugseng mener at de to prosjektene skiller seg på et punkt: Han ønsket alltid å involvere foreldrene sterkt.

– Vi skulle ha en trygghet i foreldrene. Vi reiste aldri i buss til turneringer, men foreldrene kjørte med forskjellige unger i bilen. Noen lykkes og andre mislykkes i kampene. Min tanke var at det alltid var en trygghet i å ha foreldrene på plass slik at de har noen å snakke med. Foreldrene har spilt en utrolig viktig rolle både for meg og gruppen, mener han.

En gang var – i tillegg til spillerne – hele 63 personer med til en turnering i Barcelona. Haugseng ga med gang 11-åringene egen drakt. Fortsatt har hver enkelt spiller ansvar for drakten.

– Har du ikke med den, så fikk du ikke spille. Ingen har noen gang glemt drakten, smiler han.

SJELDEN IMPORT: Danske Lasse Hamann-Boeriths er en av bare tre Nærbø-spillere hentet fra andre klubber.

Rune Haugseng er også svært opptatt av at spillerne skal ta utdanning. Dagens suksesslag inneholder blant annet syv lærere, en arkitekt, en bygningsingeniør og flere teknikere innen byggfaget.

– Utdanning har vært svært viktig for meg. Ingen får slurve. Jeg tror det er viktig at ungdommen vet hvor grensene er. De liker det. Jeg tror det er derfor miljøet er så sterkt i denne gjengen, sier han.

Haugseng har også vært opptatt av å få andre stemmer inn i trenerteamet. Neste sesong går danske Heine Jensen videre til ØIF Arendal, mens Bergen-trener Fredrik Ruud blir Haugsengs kompanjong i Nærbø.

– Jeg er ganske enkel i hodet: To flinke jobber bedre enn en. For egen del handler det ikke om prestisje. Jeg liker å lytte. Jeg vet hva jeg vil, men har ingen problemer med å samarbeide med andre, forklarer han.

FOR NORGE: Andreas Horst Haugseng etterfulgte pappa Rune da han debuterte for A-landslaget i fjor.

Sønnen Andreas står notert med to A-landskamper, men også datteren Kaja Horst Haugseng gjør det sterkt. I forrige uke fikk Sola-spilleren sine første kamper for håndballjentene.

Neste sesong spiller sønnen for Elverum. Pappa hevder han ikke har prøvd å påvirke.

– Nei, Andreas og jeg snakker svært sjelden om håndball. Han står i sine valg, sier han.

Semifinaleseieren over Drammen var Nærbøs aller første over Kristian Kjelling & co. Dermed har kameratklubben slått alle de norske toppklubbene. Men det gjenstår å vinne en tittel for Nærbø som ble nummer fem i ligaen.

– Vi har nok ofret en medalje med det treningsopplegget vi har kjørt. Vi kunne ha spisset mer mot serien, men da tror jeg ikke vi hadde vært så gode i sluttspillet og europacupen, sier Rune Haugseng.