Bremnes-trener betalte for at brasiliansk spiss får gå på folkehøyskole

– Jeg har gjort ting i beste mening, sier Magnar Aaland.

– Jeg har bare ønsket å bidra til et godt miljø, sier Magnar Aaland (til v.). Her er han sammen med trenerkollega Geirmund Brendesæter.

13. mai 2022 18:57 Sist oppdatert nå nettopp

Det har stormet rundt Bremnes IL i det siste, ikke minst etter at tre spillere ble fratatt passet etter en politiaksjon. Bakgrunnen var at politiet ønsket å finne ut om de hadde lovlig opphold i landet.

En sentral oppgave for politi og utlendingsmyndighet vil være å kartlegge hvilke ytelser spillerne eventuelt har mottatt for å spille for Bømlo-klubben.