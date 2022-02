Granerud vant i Lahti – tok sin 13. verdenscupseier

Mens de andre nordmennene skuffet, lekte Halvor Egner Granerud seg i hoppbakken i Lahti og vant sitt andre verdenscuprenn for sesongen – sammen med Ryoyu Kobayashi.

SVEVDE: Halvor Egner Granerud fra førsteomgangen da han landet på 127 meter og hoppet inn til ledelse.

27. feb. 2022 17:42 Sist oppdatert 21 minutter siden

Det som så ut til å bli et tidelsdrama på slutten mellom japanske Kobayashi og Granerud endte i en delt seier i Lahti søndag.

Kobayashi lå som nummer fem etter førsteomgangen, 3,1 poeng bak nordmannen. Men et kjempehopp på 130,5 meter sørget for at Granerud hadde en stor utfordring før det siste hoppet.

Fakta Fakta: Halvor Egner Granerud Alder: 25

Klubb: Asker Skiklubb

Ski-VM: Sølv i mixed lag fra Oberstdorf i 2021

VM i skiflyging: Laggull og individuelt sølv fra Planica i 2020

Verdenscupen: 13 seire og 23 pallplasser totalt. Vant sammenlagt i 2020/21-sesongen

Plassering, verdenscupen 2021/22: 3. plass Vis mer

Nordmannen landet på 128,5 meter og endte med 278 poeng – identisk som den ferske gullvinneren fra Beijing-OL. Det holdt akkurat til Graneruds 13. verdenscupseier for karrieren.

– Man føler jeg har ventet litt på den. Seks annenplasser og tre tredjeplasser siden jeg sist vant. Den har sittet langt inne, sier en lettet Granerud til Viasat etter hopprennet.

– Det var ikke to gode hopp i dag, men det holdt akkurat og det var godt å få det ut, sier Granerud som hoppet 127 og 128.5 meter.

Granerud fulgte opp den gode formen i Lahti. Fredag sikret han annenplassen bak Stefan Kraft – den sjette denne sesongen. Kraft tok søndag tredjeplassen, 6,7 poeng bak Granerud og Kobayashi.

– Det har vært en slitesesong for ham. Han er jo vant til å vinne alt som er, sier Maren Lundby i Viasat-studio om Granerud og henviser til fjorårets sesong da han vant 11 renn i verdenscupen.

Magnus Brevig har vært Alexander Stöckls assistenttrener siden 2011 og hadde denne helgen ansvaret fra trenertribunen.

– Deilig å vinne etter å ha blitt pisset på i lagkonkurransen. Det har vært en rotete helg, men vi er happy med denne seieren. Halvor jobber ekstremt dedikert og er krevende utøver. Jeg unner ham denne seieren, sier Brevig til Viasat. Nordmennene kom på en skuffende fjerdeplass i lagkonkurransen lørdag.

OL-vinner Marius Lindvik hadde en svak helg i Lahti. En 11. plass fredag og 13. plass med hopp på 119.5 meter og 124.5 meter søndag er helgens resultater for den ferske olympiske mesteren.

Johann André Forfang som gikk glipp av hele OL på grunn av corona, hadde en liten opptur i hoppbakken i finske Lahti. Hopp på 122.5 meter og 124 meter sendte nordmannen på en 12. plass. Mannen fra Tromsø lå på en 17. plass etter førsteomgangen.

– Vi har tre stykker i finaleomgangen. Det er ikke bra nok, men veldig gledelig med Forfang, sier Granerud.

TV-bildene viste en åpenbart fornøyd Forfang etter landingen på 124 meter.

Robert Johansson skuffet med et hopp på 115 meter – noe som holdt kun til en 31. plass. Han kvalifiserte seg ikke til finaleomgangen, i likhet med Robin Pedersen og Anders Haare.