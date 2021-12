Strømregningen doblet for flere idrettslag: Ber utøverne ta på ekstra jakke når de trener

Siste strømfaktura var på 24.000 kroner i Norrønahallen. Nå vil idrettslaget be kommunen om hjelp til å betale strømmen de neste månedene.

Det er nærmere 150 medlemmer i Norrøna IL som bruker hallen. I tillegg brukes den av personer fra Sandviken IL og Varegg IL. Styreleder Tore Linde til høyre i bildet. (arkivfoto)

Nå nettopp

– Strømprisene påvirker oss helt enormt. Fortsetter det slik blir den økonomiske situasjonen alvorlig for oss, sier styreleder Tore Linde i Norrøna IL.

Den siste fakturaen på strøm i Norrønahallen var på 24.000 kroner. Vanligvis ligger den på mellom 10.000 og 12.000 kroner på denne tiden av året.

Idrettslaget har allerede senket temperaturen i hallen fra 18 til 16 grader, og Linde sier de ber utøverne om å ta på seg en ekstra jakke når de kommer for å trene i hallen.

Linde forteller at de bruker ekstra mye tid på oppvarmingen i gruppene der det er eldre personer opp mot 90 år som deltar.

Han har vært i kontakt med Idrettsrådet i Bergen for å be om hjelp, og fikk beskjed om å søke kommunen om hjelp. Det vil idrettslaget nå gjøre.

Vurderer å øke prisene

Flere idrettslag med klubbeidé idrettsanlegg har utfordringer med å betale for strømmen.

– Strømprisene påvirker oss veldig. Vi har nærmere en dobling av strømregningen sammenliknet med samme periode i fjor, sier daglig leder Harald Reyers i Bergen Tennis Arena.

Tennishallen som ble bygget i 2013 er på nærmere 5300 m². Arenaen eies og driftes av Paradis Tennisklubb.

Reyers sier at de betaler nærmere 30.000 kroner i måneden i strøm nå. Det er mer enn dobling av det de betalte høsten 2020.

Daglig leder Harald Reyers i Bergen Tennis Arena er bekymret over de høye strømprisene.

Dersom strømprisene fortsetter å være høye vil dette kunne påvirke prisene for leie av baner. De vil også vurdere å øke medlemskontingenten.

– Det er ekstremt høye strømpriser nå, og med det anlegget vi har, så utgjør strøm en betydelig kostnad for oss. Vi vil strekke oss langt for å unngå at det går utover opplevelsen for utøverne i hallen, sier han.

– Neppe en hyggelig julegave

– Vi har foreløpig ikke fått fakturaen for november, men det blir neppe en hyggelig julegave, sier daglig leder Roald Bruun-Hanssen i Åsane Arena.

Han sier de har budsjettert strømprisene ut fra erfaring fra andre større idrettsanlegg, men at de allerede fra september gikk på en betydelig budsjettsprekk.

– Vi kommer nok til å merke dette utover vinteren, sier han.

De siste månedene har de blitt enda mer oppmerksomme på å regulere temperatur og strømforbruk når det ikke er aktivitet i arenaen. Dersom det vil være behov for å senke temperaturen betydelig når det er aktivitet, så vil dette gjøres i dialog med brukerne.

I Fana IL er situasjonen den samme. I oktober i fjor var regningen for strøm i Fana Arena, som idrettslaget eier via datterselskapet, på 22.000 kroner. I samme periode i år er koster strømmen i samme periode 52.000 kroner.

– Dette fører til at vi har mindre penger å bruke til for eksempel vedlikehold, eller det kan føre til at Fana IL må betale mer i leie. Da vil det i verste fall bli dyrere å drive med idrett i Fana, sier økonomisjef Lars Røttingen.

Kommunal støtteordning

Direktør Torbjørn Iversen i etat for idrett i Bergen kommune sier at det finnes en støtteordning for kostnader i forbindelse med klubbeidé idrettsanlegg, som idrettslag kan søke på. Ordningen skal gi støtte til bruk, drift og vedlikehold av egne eller andre private idrettsanlegg og lokaler.

Men det er bare en viss sum i potten.

– Det er ikke mer penger i ordningen selv om alle idrettslagene trenger ekstra tilskudd, sier Iversen og legger til at midlene blir tildelt i den årlige budsjettbehandlingen.

Fakta De seks siste årene er følgende tilskudd blitt utbetalt fra Bergen kommune på denne ordningen: 2016: 7.028.800 kroner.

2017: 5.582.300 kroner.

2018: 6.289.000 kroner.

2019: 5.160.258 kroner

2020: 13.457.900 kroner (ekstra bevilgning grunnet koronapandemien).

2021: 6.565.831 kroner. Kilde: Bergen kommune. Vis mer

– Hva tenker du om at Norrøna IL ber folk ta på en ekstra jakke før de skal trene i hallen?

– Det er ingen god situasjon, absolutt ikke. Vi er kjent med at høye strømpriser er en utfordring, sier han.