Serena Williams vil legge opp: – Nedtellingen er i gang

40 år gamle Serena Williams skal spille US Open om noen uker. Det blir trolig hennes siste turnering som tennisspiller.

GÅR MOT SLUTTEN: Serena Williams ser slutten på karrieren like rundt hjørnet.

9. aug. 2022 15:21 Sist oppdatert 13 minutter siden

Det er i september-utgaven av Vogue at Serena Williams åpner opp om tiden som kommer.

– Det er ikke noe glede i dette for meg. Jeg vet at det er den vanlige tingen å si, men jeg føler en stor smerte. Det er det vanskeligste jeg kunne tenke meg. Jeg hater det. Jeg hater at jeg har kommet til dette veiskillet. Jeg sier stadig til meg selv - jeg skulle ønske at det var lettere for meg - men det er det ikke. Jeg er splittet. Jeg ønsker ikke at det over, men samtidig er jeg klar for det neste som kommer, skriver hun.

På Instagram skriver hun videre selv at hun nyter tennislivet, men:

– Nå er nedtellingen i gang. Jeg må fokusere på å være en mor, mine åndelige mål og til slutt å utforske en annerledes, men spennende Serena. Jeg kommer til å nyte de neste få ukene.

Williams har vunnet 23 Grand Slam-turneringer, kun én bak rekorden til Margaret Court. Williams foreløpig siste Grand Slam-tittel kom da hun vant Australian Open i 2017 (til tross for at hun var gravid på det tidspunktet). I etterkant har hun fire ganger vært i en finale, men har tapt alle.

– Det er folk som sier jeg ikke er GOAT (Greatest of all time - den beste gjennom tidene) fordi jeg ikke passerte Margaret Courts rekord på 24 Grand Slam-titler i singles, noe hun klarte før «The Open Era» (at profesjonelle utøvere fikk delta) startet i 1968. Det ville vært en løgn om jeg sa at jeg ikke ønsker meg den rekorden. Selvsagt gjør jeg det. Men i det daglige tenker jeg ikke på henne.

– Hvis jeg er i en Grand Slam-finale, så tenker jeg kanskje litt på den rekorden. Kanskje har jeg tenkt for mye på den, og det har ikke hjulpet meg. Slik jeg ser det, så burde jeg hatt mer enn 30 Grand Slam-titler.

23 OG 24: Serena Williams (venstre) slo Lindsay Davenport (høyre) i Australian Open-finalen i 2005. I midten står Margaret Court.

I år var Wimbledon hennes første turnering. Der røk hun i første runde.

40-åringen er nå rangert som nummer 407 i verden, men tok en klar seier da hun slo spanske Nuria Parrizas Diaz (57 i verden) i National Bank Open i Toronto tidligere denne uken.

– Dessverre klarte jeg ikke å vinne Wimbledon i år. Og jeg vet ikke om jeg vil kunne New York (US Open). Men jeg kommer til å prøve. Oppkjøringsturneringene vil bli morsomme. Jeg vet at det er en drøm for tennisfansen at jeg kunne tangert rekorden til Margaret i London og så kanskje slått henne i New York, og så i seierstalen sagt: «Vi snakkes!». Jeg skjønner det. Det er en fin fantasi. Men jeg ser ikke mot en seremonielt siste øyeblikk på banen. Jeg er forferdelig på avskjeder - verdens verste. Men vit at jeg er mer enn takknemlig for dere enn hva jeg noen gang kan uttrykke. Dere har bært meg til så mange triumfer og trofeer. Jeg kommer til å savne den delen av meg, jenta som spilte tennis. Om jeg kommer til å savne dere, skriver Williams i Vogue.

MOR: Serena Williams sammen med datteren Alexis jr.

Tennisprofilen har en fire år gammel datter (Alexis jr.) sammen med ektemannen Alexis Ohanian. Williams forteller at hun og ektemannen gjerne ønsker seg flere barn, og at de nylig har fått informasjon fra legen som gjør at Williams er trygg på at de kan få flere barn, når de føler at tiden er inne.

– Jeg ønsker definitivt ikke å være gravid som utøver igjen. Jeg trenger å ha to føtter innenfor tennisen eller to føtter utenfor.