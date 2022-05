Superstjernen Emma Raducanu: Sparket tre trenere på ni måneder

PARIS (VG) Emma Raducanu (19) kom fra intet og vant US Open. Etterpå ble det tungt sportslig. Nå får hun kritikk fra alle hold for å være mer superstjerne enn tennisspiller.

SUPERSTJERNE: Emma Raducanu fra England tapte mot Aliaksandra Sasnovitsj på grusen i Paris onsdag.

27. mai 2022 22:19 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

I French Open kom en ny nedtur for 19-åringen. Det var rett ut i andre runde etter tap mot hviterussiske Aliaksandra Sasnovitsj.

– Jeg vil ikke gå inn på hva som gikk galt nå, heller ikke i morgen. Men jeg vet nøyaktig hva jeg gjorde galt, sa Raducanu på pressetreffet etter kampen.

11. september i fjor fikk tennissporten en ny stjerne. Emma Raducanu fra England ble den første i historien til å vinne US Open som kvalifiseringsspiller. Da tok det fullstendig av.

En uke senere ble hun ambassadør for det kjente motehuset Dior og det ikoniske smykkehuset Tiffany. Det ble ti større kontakter verdt rundt 100 millioner kroner. Deretter gikk det bare noen dager før hun sparket treneren Andrew Richardson.

– Jeg føler at på dette stadiet i karrieren min, når jeg spiller mot toppspillerne i verden, så innså jeg at jeg at jeg virkelig trenger noen nå som har erfaring fra WTA og det høyeste nivået. Det betyr at jeg ser etter noen som har vært på det nivået og som vet hva som kreves, sa hun i slutten av september, skriver Le Monde.

STJERNE: Emma Raducanu ble invitert til den verdensberømte og ekstremt kjendistette Met-gallaen i New York to dager etter seieren i US Open i fjor.

Nå står Raducanu uten trener, etter at hun kvittet seg med tre trenere på ni måneder.

Foran og under Wimbledon i fjor var svigerfaren til tidligere verdensener Andy Murray, Nigel Sears, trener. Hun kom helt til fjerde runde. Men han ble byttet ut med Richardson. Og da sistnevnte fikk sparken etter US Open kom tyske Torben Beltz inn. Men etter fem måneder, for nøyaktig en måned siden, fikk også han sparken. Nå er hun uten trener.

French Open med Casper Ruud vises på Discovery +, samt Eurosport Norge og MAX.

TIDLIGERE TRENER: Emma Raducanu og Torben Beltz under the Indian Wells i California i mars. Halvannen måned senere fikk han sparken.

Fakta Emma Raducanu Blir 20 år 13. november.

Født i Canada. Kinesisk mor og rumensk far. Flyttet til Storbritannia med familien som toåring.

Var nummer 343 på verdensranking ved utgangen av 2020. Nå er hun nummer 12. Grand Slam-resultater: French Open 2022: 2. runde.

Australian Open 2022: 2. runde.

US Open 2021: Vant.

Wimbledon 2021: 4. runde. Vis mer

19-åringen ble kåret av BBC til Årets sportspersonlighet i 2021. 19-åringen har også inngått et samarbeid med den eksklusive bilfabrikanten Porsche. Hun har vært på forsiden av Vogue og Harper’s Bazaar.

I mars gikk tidligere verdensener Kim Clijsters ut og kritiserte at Raducanu hadde blitt mer influencer enn tennisspiller. Syv ganger Grand Slam-vinner Justine Henin Hardenne er ekspert for France Télévisions, hun sier det handler om å holde føttene på bakken og ha de rette menneskene rundt seg. Videre poengterer hun at rankingen til Raducanu er basert på én turnering, og at det er hardt arbeid som gjelder fremover, skriver Le Monde.

VANT: Emma Raducanu etter seieren i US Open i New York i september i fjor.

Hun har knyttet til seg Maria Sjarapovas tidligere agent, Max Eisenbud. Han hjalp Sjarapova å skrive sponsorkontrakter for rundt to milliarder kroner. Det gjorde at hun var inne på Forbes liste over verdens best betalte utøvere fra 2006 til 2016, skriver givemesport.com. Hennes andre agent er Chris Helliar, som tidligere har jobbet i Creative Artist Agency som blant annet jobber med Cristiano Ronaldo, Harry Kane og José Mourinho.

I Miami tidligere i år svarte Raducanu på primadonna-kritikken.

– Jeg trener fem-seks timer hver dag. Jeg er på tennisklubben tolv timer hver dag. Jeg tenker dette er urettferdig mot meg, men det er noe jeg har lært å leve med. Jeg er veldig takknemlig for at jeg har signert disse kontraktene. Men min prioritering er klar: Tennis, sa Raducanu skriver Le Monde.

PÅ PREMIERE: Emma Raducanu var hjertelig til stede på premieren av James bond-filmen «No Time To Die» i Londons berømte Royal Albert Hall 28. september i fjor, 17 dager etter US Open-triumfen.

Hun startet året med å ryke ut i andre runde i Australian Open. Etter det har hun slitt med skader i hoften og ryggen. Både i Mexico og Roma måtte hun trekke seg fra turneringene.

VG var til stede da Raducanu møtte pressen etter tapet i French Open onsdag, hun var blid og høflig selv om det åpenbart var en gedigen nedtur.

– Det er annerledes når alle er ute etter å ta deg. Det har jeg lært det siste året, sa Raducanu.

Siden hun ikke har trener har den amerikanske 29-åringen og habile tennisspilleren Raymond Sarmiento vært med Raducanu til Paris som en treningspartner.

19-åringen mener hun har lært mye siden seieren i US Open.

– Det var utfordrende, alt var nytt. Jeg måtte spørre hvor alt var. Det blir lettere nå. Dette året har åpnet øynene mine for hvor gode alle er, sa Raducanu onsdag.

Polske Iga Swiatek er verdensener på kvinnesiden, og møter Danka Kovinic fra Montenegro i tredje runde lørdag.

PS! Casper Ruud er også klar for tredje runde i French Open, han møter italienske Lorenzo Sonega lørdag i 16-tiden.