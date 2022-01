Får tre ukers frist: Håndballforbundet krever klart svar av Christian Berge

Christian Berge (48) ville etter Norges EM-avslutning ikke avklare fremtiden som landslagssjef. Men nå har styret i Norges Håndballforbund satt en dato for når de krever et svar på om han fortsetter til 2025 eller blir Kolstad-trener til sommeren.

MÅ AVKLARE: Christian Berge kan ha ledet Norge for siste gang i mesterskap. Her sammen med Kevin Gulliksen (til venstre) og Endre Langaas.

28. jan. 2022 19:14 Sist oppdatert nå nettopp

Håndballpresident Kåre Geir Lio kan ikke gi noe klart svar etter Norges dramatiske 34–33-seier over Island i Budapest.

– Det kan jeg ikke nå. Men det vet vi på vårt styremøte 18. februar. Basta, sier Lio på telefon fra den ungarske hovedstaden.

– Nå får Christian noen uker til å tenke seg om. Så skal han skal han svare på om han forholde seg til kontrakten til 2025 eller om han har lyst til noe annet. Vi forholder oss til begge deler på en ryddig og kontraktsmessig vis, sier Lio.

– Så dere vil ha en avklaring?

– Ja, vi vil ikke holde på mer med dette her, svarer Lio.

Christian Berge har helt siden i september blitt tett koblet til den nye storsatsingen i Trondheim. Kolstad henter Sander Sagosen og mange andre profiler fra det norske og islandske landslaget til Trøndelag i løpet av i år og neste år.

Christian Berge fikk igjen et direkte spørsmål om fremtiden fra TV3 etter seieren over Island.

– Det må jeg nesten få slippe å stå her og svare på. Nå er jeg kjempeglad over 5.-plassen og skal kose meg sammen med gutta over den. Jeg har en kontrakt med forbundet som jeg forholder meg til, svarte Christian Berge. På VGs spørsmål om fremtiden for Norge svarte han følgende i november:

– Det er klin umulig å garantere det. Det er flere parter i saken. Det er ikke mulig å garantere noe som helst.

– Hvordan har det vært å leve med usikkerheten inn i EM, Lio?

– Det har ikke vært noe stort problem. Vi har en kontrakt med en trener som vi er veldig glad i og har gjort en god jobb for norsk håndball. Men vi vil ikke leve lenger med denne usikkerheten. Det blir Christians øvelse å finne ut av det, sier håndballpresidenten.

Christian Berge ble landslagssjef fra 2014 og førte Norge opp i verdenstoppen. To VM-sølv og en EM-bronse er de beste resultatene, men 2021 ga tap i både VM- og OL-kvartfinalen.

Heller ikke 5.-plassen i EM oppfyller Norges Håndballforbunds målsetting om å kjempe om medaljer i alle mesterskap. Håndballgutta har spilt tre mesterskap på rad uten å komme til semifinalen.

– Jeg vil skille litt mellom de tre mesterskapene. Fra 2016 frem til 2020 var en fantastisk opptur. Noe vi har lengtet etter og ventet på i årevis. Plutselig var vi blant de tre beste i verden og tok medaljer. Stor stas. Så er det ingen tvil om prestasjonene i fjorårets VM og OL var langt unna det vi hadde ønsket oss. Men jeg synes EM har vært en opptur i forhold til de to – tross det triste tapet for Sverige, sier Kåre Geir Lio om tirsdagens kamp der Sverige vant etter å ha vært i ledelsen i 43 sekunder av kampens 60 minutter.

Christian Berge fikk spørsmål om de tre siste mesterskapene etter EM-avslutningen.

– Vi har vært ute i problemer, vært uheldig med skader, og heller ikke vært godt nok med de som har spilt. Så det finnes flere årsaker til det, svarte landslagssjefen til TV 3 etter det som kan ha vært hans siste kamp med Norge i mesterskap.