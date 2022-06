Sæter veltet antibac-dispenser i spillertunnelen etter å ha blitt byttet ut: – Jeg mener at det viser at jeg vil vinne

Følelsene tok overhånd for spissen da han ble byttet ut før pause

IRRITERT: Ole Sæter var fremdeles småirritert da han møtte pressen.

19. juni 2022 20:37 Sist oppdatert nå nettopp

Lillestrøm – Rosenborg 3 – 1 (2 – 1): Han var både høy og mørk etter den siste kampen før ferien mot Vålerenga, Ole Sæter. Da noterte han seg for sine to første mål for Rosenborg i karrieren, i tillegg til å bli kåret til banens beste spiller.

De faktene var det lite av på Åråsen-gresset søndag kveld. Etter en forrykende start på kampen falt spissen mer og mer igjennom.