Ingen RBK-topper kan svare på hva som er målet for sesongen

I vinter skrev RBK-styret at «målet er å kjempe helt i toppen i 2022». Nå kan ingen svare på hva som er resultatmålet for Kjetil Rekdal og co.

RBK-trener Kjetil Rekdal fikk en tøff kveld på Åråsen mot et gulljagende Lillestrøm.

20. juni 2022 20:42 Sist oppdatert nå nettopp

– Det er utrolig frustrerende å se på at vi detter ned på et nivå som er for lavt.

Det sier Kjetil Rekdal til Adresseavisen dagen etter tapet mot Lillestrøm på Åråsen. En kamp som gjør at RBK står med 14 poeng etter en tredel av sesongen.